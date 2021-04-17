Какие крупные объекты успеют построить к 300-летию Перми, а какие, скорее всего, нет?

В Перми состоялось заседание оргкомитета "Пермь-300". Фото: краевое правительство.

В Перми состоялось заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 300-летия Перми под председательством зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

Напомним, российский вице-премьер был назначен руководителем комитета «Пермь-300» в феврале этого года, а его заместителем в этой структуре стал губернатор Дмитрий Махонин.

Что предложил Дмитрий Чернышенко

- Мы выходим на финишную прямую, и задача федерального правительства помочь губернатору Пермского края сделать все задумки явью, - отметил Дмитрий Чернышенко.

Он выдал следующие рекомендации в адрес руководителей региона:

- кульминацией праздника с салютом сделать 12 ноября, объявив этот понедельник нерабочим днем;

- составить перечень объектов, которые точно – «кровь из носа» - должны быть сданы к 300-летию Перми;

- сделать список объектов, которые будут начаты, но не закончены, предусмотрев благоустройство территорий вокруг них к юбилею, чтобы не омрачать праздник видом «долгостроев»;

- выйти с инициативой по выпуску юбилейных монет и памятных медалей к юбилею;

- срочно предложить горожанам выбрать логотип празднования юбилейной даты.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко оценил уровень заседания как очень высокий. Фото: краевое правительство.

Как готовиться к юбилею?

Вице-премьер также порекомендовал создать региональную оргструктуру по подготовке к юбилею, для чего:

- сформировать краевой оргкомитет под председательством губернатора;

- создать оперативный штаб в форме АНО с молодым толковым менеджером во главе;

- созвать городской экспертный совет с участием представителей науки, образования, культуры, бизнеса;

- учредить внебюджетный фонд финансирования подготовки к юбилею, предусмотрев различные льготы для жертвователей.

Сколько всего потратят денег?

Губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что в протоколах по подготовке к юбилею значатся около 150 объектов на сумму примерно 200 миллиардов рублей. Для сравнения он привел цифры - сколько налогов перечисляет Пермский край в федеральный бюджет: около 260 миллиардов за 2019 год и 211 миллиардов за 2020-й. Стоимость согласованных объектов, которые должны успеть сдать к юбилею, оценивается в 50 миллиардов, плюс Пермский край хотел бы включить в протоколы дополнительные объекты на 12 миллиардов рублей.

Необходимые средства предполагается получить из федерального бюджета, выделить из регионального, а также из внебюджетных источников и за счет частных инвестиций. Не исключается вариант займа кредита, поскольку кредитная история региона – хорошая.

Губернатор Дмитрий Махонин постарался в своем выступлении на оргкомитете учесть, насколько это возможно, пожелания Дмитрия Чернышенко и оценить вероятность сдачи важных объектов к юбилею Перми в 2023 году.

Объекты культуры и образования

Губернатор отметил, что новое здание для Пермской галереи не было включено в согласованные протоколы, но его очень хотелось бы включить в третий протокол. Он оценил стоимость объекта в 5,2 миллиарда рублей.

- В Пермской галерее самые большие запасники среди галерей страны, посетители видят только 1,5 процента экспонатов, - прокомментировал он.

По его словам, потенциальный подрядчик возведения здания построил аэропорт в Стамбуле и сейчас строит в Перми новое здание МФЦ за 6 миллиардов.

Также в протокол не было занесено развитие пространства Завода имени Шпагина, где должна быть создана вторая в стране анимационная студия «Мультпарк», должны появиться Музей древностей, основной корпус в виде буквы «Ш». При включении этих двух объектов в протокол их вполне реально сдать к юбилею.

Построить новый театр оперы и балета к 2023 году, скорее всего, не удастся, но очень хотелось бы начать его строительство.

- Мы удешевили проект до 15 миллиардов рублей, отказавшись от одной сцены из двух, - сообщил Дмитрий Махонин.

Нет сомнений у губернатора по сдаче в срок к юбилею двух объектов. Это краевая музыкальная школа с консерваторией стоимостью 1,6 миллиарда рублей и Пермский театр юного зрителя, которому нужна малая сцена за полмиллиарда. В строительстве сцены готова помочь компания «ЛУКОЙЛ».

Одним из самых проблемных проектов губернатор назвал реконструкцию Цирка.

- Здесь хотелось бы от федеральных структур большей ясности, - подчеркнул Дмитрий Махонин. – Зданию Пермского цирка, которое было построено в начале 1970-х, нужен ремонт.

В планах региона построить студенческий кампус для классического университета, общежитие для политеха, приобрести новый корпус для медуниверситета и реконструировать центральный корпус педуниверситета. По мнению губернатора, эти объекты, как и некоторые другие, также неплохо было бы включить в списки протоколов к празднованию юбилея.

Заседание оргкомитета проходило на Заводе имени Шпагина. Фото: краевое правительство.

Общественные пространства

Основные гуляния в дни празднования юбилея развернутся на Комсомольском проспекте и на эспланаде. Оба этих объекта успеют к этому времени реконструировать.

- Это будет совершенно новый облик центра города, в Перми фактически появится новая площадь, - отметил Дмитрий Махонин.

На 140 домах на Компросе отремонтируют фасады и сделают, как и на зданиях возле эспланады, архитектурную подсветку.

Откроется для посещений в этом году и обновленная набережная Камы. Впоследствии, уже после юбилея, ее продлят вверх по реке – до нового здания театра оперы и балета, и там же планируется построить новый речной вокзал.

А вот набережной на правом берегу в районе Закамска пока не повезло с федеральным финансированием – ее не включили в согласованный протокол по подготовке к юбилею.

Спортивные объекты

Точно будет реконструирован к 2023 году манеж «Спартак», и тогда в нем можно будет проводить соревнования легкоатлетов российского уровня.

Очевидно, состоится и реконструкция ледового дворца «Орленок» и стадиона «Юность», с обновлением которых пообещал помочь «Газпром».

- По этим объектам рисков мы не видим, - оценил Дмитрий Махонин.

Будут обновляться лыжные трассы «Пермских медведей», которые ранее находились в запустении, а также стадион «Энергия». Стоимость работ – 1,5 и 1,2 миллиарда рублей, соответственно.

А вот с возведением многофункциональной спортивной арены на 10,5 тысяч зрителей стоимостью 10 миллиардов могут и не успеть. Этот объект рассматривают для развития пермского баскетбола, который сейчас на подъеме.

- Пермь уверенно превращается в столицу российского баскетбола, - отметил Дмитрий Махонин.

Транспорт и дороги

Описывая запланированные дорожно-транспортные объекты, Дмитрий Махонин отметил, что хотелось бы получить федеральную поддержку по строительству тоннелей в связи с реконструкцией улицы Строителей. Он также оценил критически то, что реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Большое Савино перенесли на 2025-2030 годы.

- Это недопустимо, - подчеркнул он. – Тем более. Что у нас есть проект дальнейшего развития аэропорта, подготовленный компанией «Новопорт».

Третий автомобильный мост через Каму, по словам губернатора, может появиться только к 2025, 2026 или даже к 2027 году – в рамках частно-государственного партнерства.

Медицина

Дмитрий Махонин отметил, что сейчас в Перми реконструируется немало медицинских учреждений. Из наиболее крупных объектов он назвал краевую инфекционную больницу. Сейчас идет привязка к местности казанского проекта, который Прикамью передали бесплатно. Первая очередь больницы должна быть сдана до юбилея. В более отдаленных планах – строительство нового краевого онкологического центра.

«Зеленое кольцо» города

Среди проектов, которые можно было бы дополнительно включить в перечень «юбилейных» губернатор назвал и проект «Зеленое кольцо».

- Речь идет о создании вокруг города зон с террасами, дорожками для прогулок и велосипедистов, - объяснил Дмитрий Махонин. – Сейчас лога и долины малых рек в городских кварталах находятся в запустении.

«Это должен быть не только праздник»

- Хотел бы оценить как очень высокий уровень организации сегодняшнего заседания оргкомитета, - отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. – Работа, которую построил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, основана на интересах жителей всего региона. 300-летие Перми – это хороший повод для экономических и территориальных преобразований, для того, чтобы сделать жизнь каждого пермяка лучше. Была выбрана правильная стратегия, когда осуществляется обратная связь, и жители Перми и региона могут участвовать в обсуждении проектов и направлений развития.

- Этот юбилей должен стать не просто большим праздником, он должен стать точкой роста для целого поколения молодых творческих личностей, чтобы они хотели создавать что-то новое, и мы забыли бы само это понятие – дефицит кадров, - отметил директор по развитию нового бизнеса «СберМаркетинг», член совета директоров «Русской медиагруппы» Гавриил Гордеев. – Если коротко – это событие должно послужить развитию Перми и Пермского края.