Коронавирус в Перми, последние новости на 18 апреля 2021 года: в Прикамье доставили очередную партию двухкомпонентной вакцины от COVID-19

- Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 18 апреля 2021 года: Прикамье доставили очередную партию двухкомпонентной вакцины от COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, за прошедние сутки в Пермском крае выявили 105 новых случаев заражения COVID-19: 26 человек проходят лечение в больницах, 79 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 53 116. В числе 105 новых инфицированных 43 пациента мужского пола, 62 – женского, среди заболевших 5 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 11 человек, от 30 до 49 лет – 14 человек, 51 в возрасте 50-64 и 24 человека старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.

В Прикамье доставили очередную партию двухкомпонентной вакцины от COVID-19. 14 900 комплектов уже распределили между больницами Прикамья.

Как сообщает оперштаб по противодействию коронавирусной инфекции, на портале Госуслуги для жителей Пермского края свободны для записи на вакцинацию свыше 24 тысяч слотов.

Каждый житель региона, не имеющий противопоказаний и достигший возраста 18 лет, имеет право записаться на прививку от коронавируса через портал Госуслуги.

В оперштабе напомнили алгоритм записи на портале Госуслуг:

1. Зайдите на официальный интернет-портал государственных услугwww.gosuslugi.ru

2. Нажмите на главной странице на баннер с надписью «Защитите себя и своих близких! Сделайте прививку от COVID-19».

3. Заполните все необходимые персональные данные на появившемся бланке.

4. Выберите лечебно-профилактическое учреждение.

5. Выберите медицинскую услугу, которую хотите получить – «Вакцинация от COVID-19».

6. Выберите удобную для Вас дату и время.

Иммунизация бесплатна и добровольна. Обращаясь за прививкой в медорганизацию, нужно иметь при себе паспорт и СНИЛС.