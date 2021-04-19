Коронавирус в Перми, последние новости на 17 апреля 2021 года: в регион поступило 14 900 доз вакцины от COVID-19

Общее число инфицированных в Пермском крае перевалило за 53 тысячи Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Комсомолка продолжает публиковать последние новости о ситуации с коронавирусом в Пермском крае. Накануне в регион поступило 14 900 тысяч доз вакцины от COVID-19. Препарат распределили между медорганизациями, участвующими в иммунизации населения.

За минувшие сутки коронавирусную инфекцию выявили еще у 104 жителей Пермского края. Из них 19 человек госпитализировали, 85 лечатся на дому. Среди заболевших 7 детей.

По-прежнему, большая часть заболевших – люди старшего поколения. Скончались от коронавируса за сутки 11 человек, 669 пациентов продолжают лечение в больнице, из них на аппаратах ИВЛ – 52.

Инфографика: оперштаб

Новые заболевшие обнаружены в 18 территориях региона. Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 47. В Пермском муниципальном районе коронавирус подтвердился у 8 человек. По 7 инфицированных обнаружено в Березниках и Лысьвенском городском округе.

Всего в Пермском крае выявлено 53 011 жителей с коронавирусной инфекцией.