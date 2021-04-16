«Отпуск на даче или сплаве». Эпидемиологи рассказали, кому не стоит уезжать на отдых за пределы Пермского края

Пожариться на солнышке и почитать интересную книжку можно и на берегу речки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 15 апреля закрыли авиасообщение с Турцией и Танзанией, а всех прилетающих из-за границы россиян обязали сдавать тест на COVID-19.

- Это решение принято, так как эпидемиологическая ситуация в большинстве европейских стран сейчас неблагополучная: растет заболеваемость, регистрируются тяжелые клинические формы, - рассказала в эфире Радио «КП»-Пермь» (96.6 FM) заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм. – Один из факторов большого количества заболевших – это большой объем тестирования, который проводят эти страны. В Чехии, к примеру, число тестирований с каждым днем растет, но работают и другие факторы.

Требование о тестировании всех, кто прибывает в Россию, связано с фактами обнаружения вирусов-мутантов. А чтобы нам не завести мутировавший вирус, правительство и приняло решение о приостановлении авиасообщения.

- Я как эпидемиолог, поддерживаю его, ведь эпидситуация в нашей стране стабильная, заболеваемость медленно снижается, а активный туризм может качнуть маятник в другую сторону, - продолжает эпидемиолог. – Вдобавок у тех, кто выезжает на отдых за границу, есть риск не только инфицироваться COVID-19, но и остаться в чужой стране на неопределенное время.

Начинается сезон отпусков и все сейчас занимаются их планированием. Как будет развиваться ситуация дальше, будет зависеть от каждого из нас.

- Конечно, все хотят поехать и людей можно понять, ведь прошлое лето многие провели в своем регионе, - говорит Ирина Викторовна. – Если это будет выезд за границу, то обязательное тестирование сейчас будет организовано гораздо быстрей, чем это было в начале пандемии. Вспомните, тогда мы получали результат тестирования через неделю, а то и через 10 дней. Сейчас лабораторий достаточно, задержек с выявлением заболевания не будет.

После закрытия Турции туристы пытаются поехать в другие, благополучные по коронавирусу страны, но и тут есть свои «подводные камни».

- Что касается других стран, которые сейчас открыты, и куда можно поехать, туристам нужно понимать, что риски остаются, - объясняет эпидемиолог. - Прежде всего, если вы не болели, нужно сделать прививку. Если переболели, и прошло более шести месяцев, то прививка тоже нужна. Обязательно нужно понимать, что вакцинация двукратная и иммунитет формируется через две недели после второй вакцинации. Поэтому важно правильно рассчитать проведение иммунизации.

На отдыхе в другой стране не стоит забывать о мерах предосторожности, к которым мы все уже привыкли: это масочный режим и нахождение в стороне от мест скопления людей.

- Но самый оптимальный вариант - лето провести без выездов, в своем регион: на даче, на речке, на сплаве... А вот кому бы я однозначно посоветовала не покидать Пермский край, так это лицам старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями, - говорит Ирина Фельдблюм. - Потому что заболевание у этих людей проходит в тяжелой форме и даже спустя год после начала пандемии обстоятельства не поменялись.

Еще один немаловажный факт, который, по мнению эпидемиологов должен заставить туристов хорошо подумать перед любой поездкой: COVID-19 потребовал очень много сил у здравоохранения, и плановая медицинская помощь была сокращена, включая профилактические прививки. И так как сократились объемы охвата населения прививками, риски инфицирования другими инфекциями очень высоки, особенно для малышей. Это могут быть корь, эпидемичесий паротит и даже ротавирус, который детки переносят очень тяжело.