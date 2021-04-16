«Вороны едят дохлых крыс». Многодетная пермячка рассказала, как ее дочь добирается до школы

Территория возле дома на улице Юрша, 80, мимо которой каждый день идут дети в школу. Фото: Евгения Силиванова.

«Дорога в школу. Слабонервным не листать!», - так начинается пост в Instagram многодетной мамы из Перми Евгении Силивановой. Евгения мама троих детей. Старшая дочка учится в первом классе школы №135, в микрорайоне Садовый. Каждый день ребенок идет от дома по улице Юрша, 80 одним и тем же путем.

Сначала мимо заброшенного пустыря, заваленного старыми шинами и досками, затем начинается бесконечная череда бытового мусора, который сплошной линией тянется от мусорного контейнера. Снег растаял и все это лежит на поверхности, создавая впечатление, что ты идешь по свалке. Но это еще не все.

Крысы здесь бросаются людям прямо под ноги. Фото: Евгения Силиванова.

- Про дорогу к школе я пишу уже год, - рассказывает Евгения Силиванова. - Дело даже не в мусоре, а в огромных крысах, дохлых крысах, воронах, которые едят дохлых крыс. И ежедневно мимо всего этого наши дети идут в школу. Они уже не боятся этих крыс - так все привыкли.

Может с этой позорной свалкой в центре спального района можно справиться? Ирония в том, что где-то именно здесь много лет нам и обещали построить детскую больницу.

Этот путь от дома до школы наиболее безопасен, потому что по-другому, нужно идти по тротуару дороги. Многие мамы отправляют детей вдоль пустыря. Потом дети переходят дорогу и идут вдоль гаражей. Зимой это особенно страшно выглядит, поэтому родители встречают и провожают ребят из младших классов.

Нужно сказать, что жителям близлежащих домов , председатель ТСЖ дома по Пономарева 75, предложила вступить в группу, высказать свои предложения по организации пустующего участка, прийти к единому решению собрать подписи.

Также о существующих проблемах можно сообщить на портале "Управляем вместе".