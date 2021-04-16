Фоторепортаж: как в Перми мыли памятники

Первым душ принял памятник Владимиру Ленину в Театральном сквере. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На улицах Перми идет генеральная уборка. По улицам ездят пылесосы, а Городской центр охраны памятников приступил к ежегодной помывке памятников.

Рабочие нанесли на памятник специальный очищающий состав. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Первым душ принял памятник Владимиру Ленину в Театральном сквере. Рабочие нанесли на него специальный очищающий состав, а потом смыли его водой вместе со следами жизнедеятельности птиц.

После душа на памятник наносится восковое покрытие, которое сохраняет скульптуру. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Затем бригада отправилась мыть бронзовую скульптуру основателя Перми Василия Татищева и его гранитный постамент.

Помывка одного объекта с использованием вышки занимает в среднем один час. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Далее по списку - памятник Александру Попову на улице Ленина, памятник Александру Пушкину на улице Сибирской, бюст Владимира Ленина в Мотовилихе на улице Уральской, памятник электротехнику Николаю Славянову на улице Дружбы, памятник доктору Федору Гралю на улице Ленина и памятник Георгию Буркову в жилом комплексе «Гулливер».

Памятник Ленину сияет как новенький. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Помывка одного объекта с использованием вышки занимает в среднем один час.

Фундаментальная память страны. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После душа на памятник наносится восковое покрытие, которое сохраняет скульптуру.

Бригада отправилась мыть бронзовую скульптуру основателя Перми Василия Татищева и его гранитный постамент. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Всего в Перми планируется помыть около 30 памятников.

Помывка одного объекта с использованием вышки занимает в среднем один час. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Среди них – монумент «Уральскому добровольческому танковому корпусу», мемориалы «Тыл – фронту» и «Солдат России», «Бронекатер АК-454, установленный в честь трудовых подвигов рабочих и служащих судзавода в годы Великой Отечественной войны», памятный знак «Сибирская застава», памятник Борису Пастернака и другие.

Всего в Перми планируется помыть около 30 памятников. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вместе с природой преображаются и памятники. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО