Фоторепортаж: как в Перми мыли памятники

Первым душ принял памятник Владимиру Ленину в Театральном сквере.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
На улицах Перми идет генеральная уборка. По улицам ездят пылесосы, а Городской центр охраны памятников приступил к ежегодной помывке памятников.
Рабочие нанесли на памятник специальный очищающий состав.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Первым душ принял памятник Владимиру Ленину в Театральном сквере. Рабочие нанесли на него специальный очищающий состав, а потом смыли его водой вместе со следами жизнедеятельности птиц.
После душа на памятник наносится восковое покрытие, которое сохраняет скульптуру.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Затем бригада отправилась мыть бронзовую скульптуру основателя Перми Василия Татищева и его гранитный постамент.
Помывка одного объекта с использованием вышки занимает в среднем один час.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Далее по списку - памятник Александру Попову на улице Ленина, памятник Александру Пушкину на улице Сибирской, бюст Владимира Ленина в Мотовилихе на улице Уральской, памятник электротехнику Николаю Славянову на улице Дружбы, памятник доктору Федору Гралю на улице Ленина и памятник Георгию Буркову в жилом комплексе «Гулливер».
Памятник Ленину сияет как новенький.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Помывка одного объекта с использованием вышки занимает в среднем один час.
Фундаментальная память страны.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
После душа на памятник наносится восковое покрытие, которое сохраняет скульптуру.
Бригада отправилась мыть бронзовую скульптуру основателя Перми Василия Татищева и его гранитный постамент.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Всего в Перми планируется помыть около 30 памятников.
Помывка одного объекта с использованием вышки занимает в среднем один час.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Среди них – монумент «Уральскому добровольческому танковому корпусу», мемориалы «Тыл – фронту» и «Солдат России», «Бронекатер АК-454, установленный в честь трудовых подвигов рабочих и служащих судзавода в годы Великой Отечественной войны», памятный знак «Сибирская застава», памятник Борису Пастернака и другие.
Всего в Перми планируется помыть около 30 памятников.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Вместе с природой преображаются и памятники.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Основатель города сияет чистотой.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО