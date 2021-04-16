От болей в шее и спине поможет упражнение «кошечка»

В студии Радио "КП" заведующая кафедрой медицинской реабилитации и спортивной медицины ПГМУ Вера Черкасова. Фото: Евгения Романова.

Как восстановить здоровье после коронавируса или другого тяжелого заболевания? Об этом в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) рассказала заведующая кафедрой медицинской реабилитации и спортивной медицины, директор научно-клинического центра Пермского медицинского университета Вера Черкасова.

- Поступают ли спортивным врачам жалобы на здоровье от переболевших коронавирусом пермяков?

- Конечно, и чаще к нам обращаются люди, которые после выздоровления заметили у себя снижение памяти, работоспособности, настроения. Есть и общая жалоба: «Я стал не такой, как был раньше».

Вирус COVID-19 поражает клетки головного мозга - нейроны и связи между ними. И один из симптомов заболевания - потеря вкуса и обоняния.

- Что поможет быстрее прийти в форму?

- После коронавируса часто страдает память. А когнитивные нарушения можно корректировать с использованием физической нагрузки. Можно сказать, что движение - это уникальное средство. Нельзя назвать какой-то один вид движения, ведь все мы с вами абсолютно разные. Для бассейна, к примеру, в организме человека должно быть аллергологическое благополучие, к тому же он противопоказан при определенных патологиях позвоночника. Поэтому для организма важна любая двигательная активность, которая эмоционально принимается человеком! Это могут быть ходьба, игра в футбол, хоккей, шашки, шахматы и даже карты. Вирус COVID-19 вызывает в головном мозге изменения, схожие с болезнью Альцгеймера. Ранее считалось, что лучшее средство защиты от болезни Альцгеймера - это заучивание стихов, но сейчас мы можем сказать, что лучшее средство сохранить свой мозг здоровым - это продолжать двигаться!

- Чем занимается спортивная медицина?

- Спортивная медицина - это наука, которая изучает влияние движения на организм человека. Как и любое лекарство, движение нужно правильно назначить и дозировать. Его должно быть не мало - это называется гиподинамия - и не много - тогда это будет перетренированность или сверх-нагрузки.

- Как человеку правильно подобрать нагрузку?

- Если говорить о коронавирусе, то двигательную активность можно использовать и как профилактику, и как реабилитацию. А если в целом, то движение можно использовать как профилактику любых заболеваний, а сердечно-сосудистых - в первую очередь. Затем - нервной системы, иммунной, пищеварительной, дыхательной.

В первые месяцы пандемии у нас особо пострадал эмоциональный статус. Сейчас по рекомендации ВОЗ тем, кто перенес коронавирус, советуют дозу физической активности немного увеличить. Но наращивать ее нужно постепенно. Если в доковидный период минимальная аэробная нагрузка составляла 150 - 300 минут в неделю, то сейчас ее рекомендуют повысить до 200 - 400 минут в неделю. В этой нагрузке учитывается и ходьба умеренной интенсивности.

- Что еще может входить в нагрузку?

- Ежедневно рекомендуется выполнять стрейчинговые (на растяжку) упражнения. Спортивная медицина доказала, что растяжка способствует снижению болевых синдромов: головных болей, болей в пояснице, в шейном отделе позвоночника. В стрейчинге мышцы работают так, что выделяются определенные нейромедиаторы, и снижается интенсивность боли.

- Профессиональные спортсмены делают растяжку после физических нагрузок. Для чего это?

- Растяжка у профессиональных спортсменов нужна для снижения уровня лактата: чтобы мышцы не болели, и в них не скапливалась молочная кислота. И как следствие - для уменьшение болевых ощущений. Например, всем известное упражнение «кошечка» - это обычная растяжка.

- Как человеку бороться со стрессом?

- Важно, чтобы стресс не ушел в так называемый дистресс, из которого восстановиться будет сложно. Уместно будет сказать, что адекватная физическая нагрузка - ходьба, танцы, йога, северная ходьба - является оптимальным протектором стресса. Каждый может выбрать подходящую для себя нагрузку.