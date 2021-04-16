Апрельское тепло бьет рекорды и топит снег

Часто весной на пермской набережной топит знаменитое «Счастье не за горами», но в этом году пермяки вряд ли смогут сделать красивые фото. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Столбик термометра разогнался за последние деньки до +20,8 в Перми и до + 22 в крае. Не весенняя, а уже летняя погодка побила суточные рекорды, установленные в 1973 году. А еще стала причиной активного таяния снежного покрова, который накопился за зиму.

- Снежный покров еще сохранился на большей части края, правда, на юге оностался в основном в лесах и на возвышенностях, но запасы воды в снеге все равно весьма значительны, - объясняет инженер ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов. - И затем вся эта вода начала поступать в речную сеть.

В итоге на малых и средних реках Прикамьяуровень воды резко повысился, на крупных реках пики половодья сформируются к выходным. Самым высоким пока оказалось половодье на крайнем юге, на реках Буй и Быстрый Танып.Вода выходит на пойму, наблюдаются локальные подтопления.

В ближайшие дни интенсивный рост уровня воды ожидается в рекеСылве и ее притоках - Ирени, Тулве, Бабке.

Часто весной на пермской набережной топит знаменитое «Счастье не за горами», но в этом году пермяки вряд ли смогут сделать красивые фото. Дело в том, что в выходные в регионе ожидается резкое похолодание, которое замедлит таяние снега.