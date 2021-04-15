Коронавирус в Перми, последние новости на 16 апреля 2021 года: для пермяков доступны 24 тысячи слотов на вакцинацию от COVID-19

В Пермский край регулярно поступает вакцина от коронавируса. Фото: архив "КП"

На утро 16 апреля 2021 года общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае достигло 52 907 человек. За предыдущие сутки в регионе было выявлено 106 новых случаев заражения COVID-19: 25 человек проходят лечение в больницах, 81 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

В числе 106 новых инфицированных 42 мужчины, 64 – женщины и восемь детей. Из взрослых тех, кому от 15 до 29 лет – 11 человек, от 30 до 49 лет – 26 человек, 34 в возрасте 50-64 и 27 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено медикаментозное лечение.

Сейчас в больницах края проходят лечение от коронавируса 655 человек. 58 из них – в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ. 98 человек за минувшие сутки выздоровели и закрыли больничные листы.

Накануне в Пермский край поступила очередная партия вакцины от COVID-19. Сейчас на портале Госуслуг для населения Пермского края свободны для записи на вакцинацию свыше 24 тысяч слотов. Поставить прививку может любой житель региона, не имеющий противопоказаний и достигший 18 лет.

С начала массовой вакцинации первым компонентом привиты более 126 тысяч жителей. Из них 71 тысяча полностью завершили курс иммунизации: им введены первый и второй компоненты вакцины.

Наиболее активно прививаются жители края в возрасте 60 лет и старше. Прививки сделали почти 7 тысяч медицинских работников, значительная часть из которых оказывают помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией. При этом более 5 тысяч медиков прошли оба этапа иммунизации.

После второй вакцинации в личный кабинет человека придет сертификат государственного образца с QR-кодом. Этот документ подтверждает, что пермяк привит от новой коронавирусной инфекции. При наведении на него откроется изображение сертификата о прохождении вакцинации. При необходимости пользователь может предъявить этот код для подтверждения подлинности сертификата.