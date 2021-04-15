«Мы даем возможность зарабатывать»: «КП» узнала у владельца автопарка, сколько на самом деле получают таксисты в Перми

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В пермских СМИ появились новости о забастовке городских таксистов. В социальных сетях их призывают не выходить на линию 17 и 18 апреля. Причина недовольства таксистов – низкие тарифы на перевозки.

Однако официального подтверждения этому нет. По крайней мере в одном из крупных пермских сервисов такси, Яндекс.Такси, сообщили, что не получали жалоб от водителей и тарифы в последние месяцы не снижали. Мы узнали у владельца автопарка «Трансавто» Олега Грецкого, как на самом деле обстоят дела с условиями работы и заработком пермских водителей такси.

Работать смогли даже те, чья машина не подходила для пассажирских тарифов

Сейчас «Трансавто» работает с Яндекс.Такси. В парке 300 машин, а только в его постоянном штате работают 500 водителей. Кроме того, многие приходят подработать, парк сотрудничает в том числе с самозанятыми, ИП, физическими лицами.

– К нам приходят водители самых разных возрастных категорий, от 21 года, в основном у них уже есть семья. Есть и мужчины, и женщины, причем женщины стали приходить в такси чаще. Буквально недавно у нас ликвидировали трамвайное депо, а там 90% водителей были женщины. Сейчас очень многие из них пришли к нам и успешно управляют машинами такси, – рассказывает Олег Грецкий.

– Мы стараемся принять всех, кто подходит по здоровью, если у них есть действующее водительское удостоверение и стаж в 3 года. Есть разные модели работы, кто-то ездит на своей машине, кто-то арендует. С иномарками, например, Kia Rio, Hyundai Solaris, Toyota (добавить модель), Skoda (добавить модель), можно ездить по тарифу «Комфорт», а по «Эконому» часто ездят на Renault Logan. Яндекс разработал еще один тариф «Доставка», под который можно использовать машины более низкого класса, так что смогли работать еще и те, у кого машина не подходит под перевозку пассажиров по требованиям. «Поэтому мы даем возможность зарабатывать», – говорит владелец автопарка.

Но принимают и водителей с ограниченными возможностями. Например, в «Трансавто» есть слабослышащие и глухие таксисты. В салоне их автомобилей размещают табличку, которая предупреждает пассажира, что его везет такой водитель.

Приходят за гарантированными выплатами и подработкой

По словам Грецкого, в такси люди приходят в основном за возможностью подработки, а также за гарантированными выплатами и поощрениями, которые дает сервис.

– Для водителей важно, чтобы был стабильный заработок, у многих детишки. Яндекс в этом плане готовит много бонусов, дает ежедневные выплаты. Каждый час на линии оплачивается стабильно. Причем в часы пик, в пятницу, в субботу или в дождливую погоду сумма выплаты выше. Она меняется еще и в зависимости от загруженности на дорогах, чем выше спрос, тем больше заплатят. И у каждого водителя в инфоокне в рабочем приложении отображается, какая сумма за час в данный момент, – объясняет Грецкий.

По словам владельца автопарка, за полноценную смену, которая длится 16 часов, водитель с ежедневными выплатами за вычетом стоимости топлива может заработать минимум 5000 рублей. Даже учитывая то, что водители работают так не каждый день, за месяц набегает приличная сумма. Для Перми это заработок выше среднего, особенно при постоянной занятости и у молодых водителей, которые, по статистике, работают дольше, чем пожилые, говорит Грецкий.

Несколько водителей, сотрудничающих с автопарком, согласились поделиться снимками из своего рабочего приложения, попросив не раскрывать их имена. Слова владельца автопарка оправдались – один из водителей за рабочий день 12 апреля действительно смог заработать 5333 рубля.

Другому водителю выдался еще более прибыльный день. За 14 апреля он заработал 6783 рубля, из которых 996 рублей составили бонусы.

Еще один таксист поделился заработком за несколько дней, с 5 по 11 апреля. За неделю его заработок только за заказы составил 27 293 рубля. Кроме того, водитель получил бонус – 3400 рублей.

Владелец «Трансавто» добавил, что 16 часов – это не строгое время смены. Водители могут сами выбирать, в какие часы выходить на линию, а в какие делать перерыв. Система фиксирует, в какие часы водитель активен, и, если он хочет работать больше 16 часов, сначала она пришлет сообщение с предложением отдохнуть, а потом может уйти в режим сна минимум на 6 часов. Засыпающего водителя никто не допустит к перевозкам.

Доплачивают за работу в часы пик и хорошую репутацию

Кроме ежедневных выплат водители могут получить и дополнительные – за работу в часы высокой загрузки, в дождливую погоду, а также за общую положительную репутацию – рейтинг, если пассажиры не жаловались в сервис на состояние автомобиля и на поведение водителя.

– Сумма доплаты тоже зависит от загруженности линии, если считать в общем, она может быть за смену до 2000 рублей, – рассказал о примерных цифрах Грецкий. – В зависимости от стоимости потребительской корзины, от стоимости бензина тоже все это может меняться, Яндекс.Такси в этом плане идет навстречу водителям.

По мнению владельца автопарка, ежедневные и дополнительные выплаты привлекают водителей своей стабильностью, и среди тех, кто «пришел зарабатывать деньги», речи о забастовках не идет.

– Мне вспоминается ситуация еще из детства, когда шахтеры выходили и стучали касками по железнодорожным путям. Вот тогда действительно были проблемы, не платили регулярно. А сейчас в городе просто появилось много сервисов-конкурентов, и я считаю, что призывы к забастовкам могут быть провокацией. Сторонники конкурентов объединяются в небольшие группки и пытаются дестабилизировать ситуацию. Но у большинства водителей есть понимание, что дома семья, есть цель зарабатывать, а не бастовать, – делится Грецкий.