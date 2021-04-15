Вакцинацию от COVID-19 в Прикамье проводят и на рабочем месте

Иммунизацию сотрудники АО «Новомет-Пермь» проходят прямо на предприятии. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вакцинация населения Пермского края от коронавируса началась еще в январе этого года. Записаться на нее можно через регистратуры поликлиник, а также через сайт Госуслуг.

Но все большее количество прикамцев вакцинируются «организованно» - на своих предприятиях и в организациях.

Одно из таких предприятий - АО «Новомет-Пермь», входящее в группу компаний «Новомет», которая поставляет самое современное нефтедобывающее оборудование по всему миру.

- Ключ к успеху в любом бизнесе - это люди, - говорят здесь. - Совместная командная работа во всей организации - это главный компонент, необходимый для достижения общих целей.

И в этой команде заботятся о здоровье своих сотрудников.

Перед прививкой врач проводит медицинский осмотр. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«ТЕПЕРЬ МНЕ НЕ ГРОЗИТ БОЛЬНИЧНЫЙ!»

Мастер механосборочных работ Ирик Хасанов сегодня пришел на вакцинацию в здравпункт компании АО «Новомет-Пермь» самым первым.

- Кончилась ночная смена, и я сразу сюда! - говорит он. - Я буду делать прививку повторно. Скоро начинается дачный сезон, и теперь я чувствую себя защищенным. Смогу ходить с приятелями на рыбалку. А самое главное, теперь я буду уверен, что не подведу своих коллег, не уйду на больничный и смогу полноценно трудиться.

Перед помещением здравпункта скапливается небольшая очередь, все стоят поодаль друг от друга, соблюдая социальную дистанцию. Всем входящим сначала измеряют температуру. В помещении работает бактерицидный рециркулятор воздуха.

- Мы уже не первый раз приглашаем на предприятие бригаду медиков для иммунизации, и они всегда охотно откликаются на наше приглашение, - говорит заведующая здравпунктом Елена Белькова. - На этот раз мы договорились с Култаевским подразделением Пермской центральной районной больницы. До этого провели всю необходимую подготовительную работу, в частности, составили в производственных подразделениях списки желающих сделать прививку.

- Мы действительно заинтересованы в таком сотрудничестве, - объясняет врач-эпидемиолог Пермской ЦРБ Лилия Гильманова. - Для вакцинации в помещениях здравпункта созданы все нужные условия, и все должно пройти вполне организованно.

Вакцину привозят в специальных контейнерах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«ВАКЦИНАЦИЮ СОТРУДНИКОВ БУДЕМ ПРОДОЛЖАТЬ»

И вот вакцинация начинается.

- Нет ли у вас аллергии на что-либо, какие лекарственные препараты вы принимаете? - спрашивает врач первую пациентку.

После короткого опроса сотруднице предприятия измеряют давление.

Когда осмотр заканчивается, медсестра Светлана Водохлебова открывает специальный контейнер, где хранятся ампулы. Прививку делают в соседнем кабинете.

Примерно так выглядит вся процедура, которая занимает по времени считанные минуты.

Измерение температуры - обязательное условие. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На выходе сотрудники предприятия делятся своими впечатлениями.

- Ну вот, надеюсь, теперь мне коронавирус не грозит! - говорит, улыбаясь, инженер Ирина. - У меня много знакомых в разных городах. Вот как раз на майские праздники я планирую съездить к друзьям в Москву и к брату в Тамбов. Сейчас я сделала прививку второй раз, рассчитываю, что у меня выработался иммунитет, и сейчас он закрепится надолго. Так что в поездках я теперь не буду ни себя, ни других подвергать ненужному риску. И работать смогу полноценно, не опасаясь за свое здоровье. Сертификат о том, что я прошла вакцинацию, получу через сайт Госуслуг. Но в принципе, мне могли бы выдать подтверждение и здесь.

- Действительно, тем, кто просит, мы выдаем справку с печатью, и сведения о пройденной вакцинации заносятся в общероссийскую базу данных, - говорит Елена Белькова. - Сегодня у нас 35 человек прошли вакцинацию повторно, и 13 - в первый раз. Иммунизация на предприятии будет продолжаться.

Как видим, социально ответственный бизнес заботится о здоровье своих сотрудников и организует их вакцинацию от новой коронавирусной инфекции непосредственно на предприятии.

НАША СПРАВКА

В Прикамье массовую вакцинацию жителей проводят 53 медицинские организации. В их числе учреждения, подведомственные региональному Минздраву, а также частные организации - ООО «Городская поликлиника», АФ «МЦ «Философия красоты и здоровья», ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Пермь», ООО МК «УралМед» и другие. Их перечень размещен на сайте регионального Минздрава. Кроме того, в Перми и ряде территорий региона централизованно прививаются работники предприятий.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подчеркивал, что регион полностью готов к массовой вакцинации жителей.

- Система, выстроенная для проведения иммунизации населения Прикамья от коронавирусной инфекции, хорошо налажена, - отмечал Дмитрий Махонин. - Наши мощности позволяют ежедневно вакцинировать тысячи человек по всему региону. Каждую новую партию препарата сразу направляем в поликлиники, чтобы прививки могли сделать жители всех территорий края.