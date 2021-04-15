Вакцинацию от COVID-19 в Прикамье проводят и на рабочем месте

Иммунизацию сотрудники АО «Новомет-Пермь» проходят прямо на предприятии.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Вакцинация населения Пермского края от коронавируса началась еще в январе этого года. Записаться на нее можно через регистратуры поликлиник, а также через сайт Госуслуг.
Но все большее количество прикамцев вакцинируются «организованно» - на своих предприятиях и в организациях.
Одно из таких предприятий - АО «Новомет-Пермь», входящее в группу компаний «Новомет», которая поставляет самое современное нефтедобывающее оборудование по всему миру.
- Ключ к успеху в любом бизнесе - это люди, - говорят здесь. - Совместная командная работа во всей организации - это главный компонент, необходимый для достижения общих целей.
И в этой команде заботятся о здоровье своих сотрудников.
Перед прививкой врач проводит медицинский осмотр.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
«ТЕПЕРЬ МНЕ НЕ ГРОЗИТ БОЛЬНИЧНЫЙ!»
Мастер механосборочных работ Ирик Хасанов сегодня пришел на вакцинацию в здравпункт компании АО «Новомет-Пермь» самым первым.
- Кончилась ночная смена, и я сразу сюда! - говорит он. - Я буду делать прививку повторно. Скоро начинается дачный сезон, и теперь я чувствую себя защищенным. Смогу ходить с приятелями на рыбалку. А самое главное, теперь я буду уверен, что не подведу своих коллег, не уйду на больничный и смогу полноценно трудиться.
Перед помещением здравпункта скапливается небольшая очередь, все стоят поодаль друг от друга, соблюдая социальную дистанцию. Всем входящим сначала измеряют температуру. В помещении работает бактерицидный рециркулятор воздуха.
- Мы уже не первый раз приглашаем на предприятие бригаду медиков для иммунизации, и они всегда охотно откликаются на наше приглашение, - говорит заведующая здравпунктом Елена Белькова. - На этот раз мы договорились с Култаевским подразделением Пермской центральной районной больницы. До этого провели всю необходимую подготовительную работу, в частности, составили в производственных подразделениях списки желающих сделать прививку.
- Мы действительно заинтересованы в таком сотрудничестве, - объясняет врач-эпидемиолог Пермской ЦРБ Лилия Гильманова. - Для вакцинации в помещениях здравпункта созданы все нужные условия, и все должно пройти вполне организованно.
Вакцину привозят в специальных контейнерах.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
«ВАКЦИНАЦИЮ СОТРУДНИКОВ БУДЕМ ПРОДОЛЖАТЬ»
И вот вакцинация начинается.
- Нет ли у вас аллергии на что-либо, какие лекарственные препараты вы принимаете? - спрашивает врач первую пациентку.
После короткого опроса сотруднице предприятия измеряют давление.
Когда осмотр заканчивается, медсестра Светлана Водохлебова открывает специальный контейнер, где хранятся ампулы. Прививку делают в соседнем кабинете.
Примерно так выглядит вся процедура, которая занимает по времени считанные минуты.
Измерение температуры - обязательное условие.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
На выходе сотрудники предприятия делятся своими впечатлениями.
- Ну вот, надеюсь, теперь мне коронавирус не грозит! - говорит, улыбаясь, инженер Ирина. - У меня много знакомых в разных городах. Вот как раз на майские праздники я планирую съездить к друзьям в Москву и к брату в Тамбов. Сейчас я сделала прививку второй раз, рассчитываю, что у меня выработался иммунитет, и сейчас он закрепится надолго. Так что в поездках я теперь не буду ни себя, ни других подвергать ненужному риску. И работать смогу полноценно, не опасаясь за свое здоровье. Сертификат о том, что я прошла вакцинацию, получу через сайт Госуслуг. Но в принципе, мне могли бы выдать подтверждение и здесь.
- Действительно, тем, кто просит, мы выдаем справку с печатью, и сведения о пройденной вакцинации заносятся в общероссийскую базу данных, - говорит Елена Белькова. - Сегодня у нас 35 человек прошли вакцинацию повторно, и 13 - в первый раз. Иммунизация на предприятии будет продолжаться.
Как видим, социально ответственный бизнес заботится о здоровье своих сотрудников и организует их вакцинацию от новой коронавирусной инфекции непосредственно на предприятии.
НАША СПРАВКА
В Прикамье массовую вакцинацию жителей проводят 53 медицинские организации. В их числе учреждения, подведомственные региональному Минздраву, а также частные организации - ООО «Городская поликлиника», АФ «МЦ «Философия красоты и здоровья», ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Пермь», ООО МК «УралМед» и другие. Их перечень размещен на сайте регионального Минздрава. Кроме того, в Перми и ряде территорий региона централизованно прививаются работники предприятий.
Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подчеркивал, что регион полностью готов к массовой вакцинации жителей.
- Система, выстроенная для проведения иммунизации населения Прикамья от коронавирусной инфекции, хорошо налажена, - отмечал Дмитрий Махонин. - Наши мощности позволяют ежедневно вакцинировать тысячи человек по всему региону. Каждую новую партию препарата сразу направляем в поликлиники, чтобы прививки могли сделать жители всех территорий края.