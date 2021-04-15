Глава города Алексей Дёмкин провел встречу с пермскими энергетиками

Алексей Дёмкин (справа) и Эдуард Илларионов отметили, что встреча была плодотворной. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Глава Перми Алексей Дёмкин совершил рабочую поездку на электросетевые объекты филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго». Этот визит был неслучаен.

Город растет. В нем возводятся целые микрорайоны новых многоэтажек, строятся социальные и культурные объекты, торговые и развлекательные центры, реконструируются общественные пространства.

Прибавьте к этому все те крупные проекты, которые должны быть реализованы в городе к 300-летию Перми. Уже сейчас пермяки получили обновленную часть эспланады и преобразившуюся набережную Камы, которая наверняка станет местом паломничества жителей города и летом, и зимой. А на очереди - воплощение не менее амбициозных планов.

Здание подстанции в Разгуляе стилизовано под архитектурный облик Первогорода Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Понятно, что реализовать такие проекты было бы невозможно без обеспечения всех новых объектов электричеством. Вот почему так важно, чтобы развитие электросетевой инфраструктуры шло опережающими темпами.

Насколько учли это требование пермские энергетики в стратегии своего перспективного развития? Именно этот вопрос в первую очередь интересовал главу Перми Алексея Дёмкина.

Электросетевые объекты градоначальнику представили директор филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» Эдуард Илларионов и директор Пермских городских электрических сетей Олег Широких.

Энергетики рассказали главе Перми Алексею Дёмкину о предстоящей модернизации подстанции. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

МОЩНОСТЬ ПОДСТАНЦИИ УВЕЛИЧИТСЯ

Прежде всего, Алексей Дёмкин осмотрел подстанцию «Разгуляй» в Ленинском районе Перми. Энергообъект оснащен самым современным оборудованием.

- Подстанция построена в 2005 году, - объяснил Алексею Дёмкину Эдуард Илларионов. - Сейчас, в связи с реализацией проектов в рамках подготовки к 300-летию Перми, мы должны нарастить ее мощность, для чего предстоит провести модернизацию оборудования.

В планах энергетиков также заменить воздушную линию в районе подстанции на подземные кабельные коммуникации.

- Энергетики выдадут дополнительные мощности для реновации территории городской эспланады, обновления набережной реки Кама, обеспечат электроэнергией реконструкцию территории бывшего завода имени Шпагина, - сообщил Эдуард Илларионов.

В рамках рабочей поездки состоялось совещание. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ И НАДЕЖНОСТЬ

По итогам поездки состоялось совещание, на котором участники обсудили вопросы взаимодействия администрации города Перми и «Пермэнерго».

Энергетики рассказали, что объем инвестиций компании «Россети Урал» в электросетевую инфраструктуру Перми за период с 2016 по 2020 год составил более 4,3 миллиарда рублей.

За последние годы в столице Прикамья были построены 8 новых подстанций - «Разгуляй», «Выставка», «Мост», «Гипермаркет», «Берег», «Ива», «Плеханова», «Заостровка» общей мощностью 370 мегавольт-ампер. Реконструированы подстанции «Пермь», «Бахаревка», «Егошиха», «Северная», «Долина», «Балмошная» и другие.

Все это позволило обеспечить электроэнергией новые жилые кварталы, промышленные производства, торговые комплексы, предприятия малого и среднего бизнеса, объекты здравоохранения, культуры, спорта.

В рамках ремонтной программы «Пермэнерго» на реализацию мероприятий по повышению надежности электроснабжения действующих потребителей за пять лет направлено порядка 785 миллионов рублей.

За счет этого удалось существенно сократить количество технологических нарушений в сети. При этом средняя длительность перерывов электроснабжения потребителей также снижена и в настоящее время составляет менее одного часа.

- Чтобы воплощать глобальные проекты города в жизнь, безусловно, нам необходимо работать в тесном сотрудничестве с ресурсоснабжающими организациями. Без электрических мощностей невозможно представить реализацию ни одного из значимых инвестиционных проектов в городе, - отметил глава Перми Алексей Дёмкин.

- Программы развития инженерной инфраструктуры являются важной составляющей Генерального плана развития города. Поэтому для нас важно выстроить такой формат сотрудничества, который бы предусматривал открытый, конструктивный диалог, общую слаженную работу на благо жителей Перми.