Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объявил о сокращении чиновников и оптимизации управления регионом

Фото: сайт губернатора и краевого правительства.

Снизить нагрузку на бюджет, сократив расходы на чиновников – такова одна из целей оптимизации органов власти в Пермском крае, о которой объявил губернатор Дмитрий Махонин в ходе выездного заседания в Кудымкаре.

Глава региона сообщил, что подписал указ об объединении аппарата краевого Правительства и Администрации губернатора Пермского края. Отныне весь функционал обоих ведомств будет сосредоточен в Администрации губернатора.

Почему это сделано?

Принятое решение прокомментировал сам губернатор.

- Считаю, что необходимость в этом решении назрела давно, - объяснил Дмитрий Махонин. - Структура органов власти не менялась на протяжении многих лет и уже изжила себя. Рассчитываю, что объединение функционала поможет нам перейти к более качественному, оперативному и эффективному управлению Пермским краем.

Глава региона подчеркнул, что подобная оптимизация позволит исключить дублирование функций, а значит, и сократить количество чиновников.

Кто будет руководить?

Уже известно, кто будет руководить новой «объединенной» властной структурой.

Дмитрий Махонин объявил, что руководителем Администрации губернатора Пермского края с 14 апреля назначен Александр Смертин, который с начала 2020 года занимал пост заместителя главы администрации.

Названы были и кандидатуры «замов» Александра Смертина.

- Первыми заместителями руководителя Администрации губернатора Пермского края вижу Леонида Вячеславовича Политова и Елену Леонидовну Анисимову, – сообщил глава региона. - Поручил коллегам представить мне до 1 мая структуру и штатное расписание объединенного ведомства.

Новые министр и два замминстра

Также изменения произошли в составе руководителей краевых министерств.

С 14 апреля на должность и.о. министра информационного развития и связи назначен Петр Шиловских. А вот Андрей Хорошев, который руководил министерством в статусе и.о. с декабря 2020 года, становится его заместителем.

Появился новый заместитель и в краевом Минкульте. Решением губернатора с 14 апреля на должность заместителя министра культуры назначен Антон Андреев, который до этого работал в администрации Соликамского городского округа. В министерстве он будет курировать деятельность по управлению имуществом, реализацию инвестиционных проектов и работу с муниципалитетами.

«Жизнь в Прикамье должна меняться к лучшему»

Губернатор отметил, что приоритетными направлениями в работе краевого Правительства остаются достижение национальных целей, обозначенных президентом России, реализация национальных и региональных проектов, подготовка к 300-летию Перми. При этом отдельной серьезной задачей является борьба с пандемией и ее последствиями.

- Наша общая цель – благополучие и достойные условия жизни в регионе, - обратился к представителям органов власти Дмитрий Махонин. - Жду от вас активности в работе с населением, конструктивного диалога со всеми ветвями и уровнями власти. Наши земляки должны видеть конкретный результат, ощущать, что жизнь в Прикамье меняется в лучшую сторону.

«Мы идем в федеральном тренде»

Пермские независимые эксперты положительно оценили принятые губернатором Дмитрием Махониным решения.

- Во-первых, наш губернатор идет в федеральном тренде - в российском правительстве также происходит сокращение аппарата, - отметила, например, политконсультант Людмила Ознобишина. - Во-вторых, существовавшая структура, действительно, изжила себя - она была сформирована еще при губернаторе Чиркунове. У Дмитрия Махонина, в конце концов, сложилось понимание, как должна выглядеть оптимальная структура управления органами власти. Наконец, цифровизация управленческих процессов позволяет оптимизировать их, сокращая расходы и устраняя дублирующие функции, и хорошо, что эти возможности решено использовать.

- Относительно решения губернатора хочется отметить два аспекта, - подчеркнул политический эксперт Алексей Чусовитин. - Во-первых, очевидно, что это реализация распоряжений, которые сделал премьер-министр Михаил Мишустин относительно сокращения расходов на чиновников и уменьшения их количества. Во-вторых, это некая централизация власти в регионе, когда и правительство, и Администрация губернатора начинают работать в одной управленческой вертикали. Я вижу в этом решении и реакцию на экономические и политические вызовы – это, прежде всего, кризис, связанный с пандемией, в связи с чем необходимо централизовать ресурсы и расставлять правильные приоритеты.