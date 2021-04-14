Умершая Анастасия. Фото предоставлено родителями девушки

- Я говорил врачам увезти мою девочку в Пермь, но они отвечали, что справятся сами, - еле сдерживая слезы рассказывает отец умершей 17-летней Анастасии Артем.

Вырезали аппендицит

18 марта у Насти из Соликамска сильно заболел живот. Боль не проходила до вечера, и родители вызвали «скорую». Приехавшие медики осмотрели девушку и увезли в больницу. На следующий день ей сделали УЗИ, ФГС, ее осмотрел гинеколог и врачи пришли к выводу, что у Насти воспалился аппендицит. В этот же вечер ее прооперировали.

- После операции Настя позвонила, сказала, что чувствует себя хорошо, - рассказывает отец девушки. – Единственное –держится температура. В больницу нас не пускали из-за коронавирусных ограничений, поэтому общались мы только по телефону. Несколько дней температура не спадала, а во время еды – повышалась еще сильнее, тогда у врачей появилось подозрение, что у Насти может быть болезнь Крона или туберкулез, ее несколько раз возили на рентген, но ни один из диагнозов не подтверждали. И Настю перевели на искусственное питание. Так она питалась 10 дней. 30 марта ей сняли швы и стали кормить обычной едой.

По словам Артема, как только у Насти сняли швы и она вернулась к обычному питанию, у нее появилось раздражение на ране и снова поднялась температура. Только через два дня врачи сказали, что требуется хирургическое вмешательство, и девушка вновь оказалась в операционной.

Отправили в Пермь вертолетом

- Операция длилась долго, - рассказывает Артем. - Больше четырех часов. Только тогда врачи поняли, что у Насти началось осложнение, предварительно, у нее обнаружили болезнь Крона. Сразу после операции, не выводя из медикаментозного сна, Настю вертолетом отправили в Пермь. Только через два дня она пришла в сознание, мы благодарили бога, думали, что все обошлось, но через несколько дней ей снова стало хуже. 4 апреля ее вновь ввели в медикаментозный сон и провели экстренную операцию. Врачи говорили, что состояние крайне тяжелое, а 8 апреля нашей девочки не стало.

«Мы справимся сами»

- Когда мне об этом сказали, у меня земля из-под ног ушла, - продолжает Артем. - Я как чувствовал беду. Кто теперь будет отвечать за смерть моего ребенка? Почти две недели после осложнений ее держали в Соликамске, зачем? Я предлагал отправить ее в Пермь. На что врачи отвечали: «Нет - нет, никакой Перми, лечение будет долгим, тяжелым, но мы здесь сами справимся». Почему, когда у Насти поднялась температура, они тянули со второй операцией, а теперь оправдывают ее смерть какими-то осложнениями, говорят о стремительно развившейся болезни, о наличии сопутствующих заболеваний и непредвиденных послеоперационных осложнениях. Но ей ведь на глазах становилось плохо, они специалисты, сразу должны были понять, что что-то не так.

Заключение о смерти родителям Анастасии выдадут только после майских праздников, а пока им предоставили медицинское свидетельство о смерти. Фото предоставлено родителями Анастасии

Минздрав проведет проверку

В министерстве здравоохранения Пермского края принесли соболезнования родителям умершей девушки и обещали провести проверку.

Фото предоставлено родителями Анастасии

- Мы будем обращаться в прокуратуру и Следственный комитет, - говорит Артем. - Знаю, что нашу Настеньку уже не вернуть, но, возможно, это спасет чьи-то жизни. Как же все-таки страшно терять детей, а еще страшнее - их хоронить. Моя Настенька ведь даже жизни толком не видела, ей было всего 17 лет. Она даже ни разу не целовалась».

О Насте

В январе Насте исполнилось 17 лет. Родители души не чаяли в своем ребенке, и в ответ девочка тоже одаривала маму и папу любовью и заботой. Особенно девочка помогала маме и еду приготовит, и уборку сделает, и с младшей сестрой позанимается. Настя была очень ласковой и нежной и безумно любила спорт, особенно лыжи. За успехи в лыжных гонках у нее множество наград, грамот и благодарностей. Настя хотела связать свою жизнь со спортом, но судьба распорядилась иначе. На похороны к Анастасии пришли ее бывшие одноклассники и учителя, тренеры и ребята-спортсмены, однокурсники и просто друзья. Ревели навзрыд. В памяти друзей и родителей Настя навсегда останется смеющейся и открытой девочкой.

Наша справка

Болезнь Крона — хроническое воспалительное заболевание кишечника, затрагивающее все его слои. Наиболее частыми осложнениями являются необратимые изменения (сужение кишечных сегментов, свищи). Также для этого заболевания характерны многочисленные внекишечные поражения.

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