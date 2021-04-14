Пациенты из отдаленных районов Пермского края всегда ждут приезда врачей «Выездной поликлиники»

Выездной прием в Александровске. Фото: Минздрав Пермского края.

Каждый выездной прием узких медицинских специалистов в глубинке Пермского края - это всегда событие для местных жителей. Ведь у большинства из тех, кто живет на периферии, не всегда есть возможность приехать в город и проконсультироваться у узких специалистов. У кого-то нет лишних денег на поездку, а у кого-то здоровье подводит, и пуститься в дальний путь сложно. Одним из действенных механизмов решения этой проблемы стала реализация в Пермском крае проекта «Выездная поликлиника».

География выездов - весь Пермский край

На выездном приеме пациентов из отдаленных сел и деревень могут проконсультировать узкие специалисты, чей профиль может быть не предусмотрен в штате центральных районных или участковых больниц: это эндокринологи, неврологи, кардиологи, ревматологи, гематологи, урологи, травматологи-ортопеды, пульмонологи, аллергологи-иммунологи, офтальмологи, оториноларингологи, акушеры-гинекологи, сосудистые хирурги, врачи ультразвуковой диагностики и другие.

И каждый выезд таких специалистов - это уникальная возможность обеспечить жителей Пермского края, особенно сельских муниципальных районов, высококвалифицированной медицинской помощью.

И география таких выездов очень обширна: Гайны, Яйва, Горнозаводск … и далее весь Пермский край.

Идея выездной помощи жителям глубинки не нова, еще в советские годы врачи краевых медучреждений проводили выездные приемы. Но в 90-х врачей стало не хватать, и эта работа была забыта. Но в апреле 2016 года работа «Выездной поликлиники» Пермской краевой клинической больницы вновь была возобновлена.

Причем до пандемии выезды узких специалистов в территории длились по три-четыре дня. Врачи жили в гостинице, а с утра спешили в поликлинику на прием, который был расписан по минутам. Но, даже несмотря на пандемию, работа эта не останавливалась: врачи в составе смешанных бригад садились на специальный автобус и выезжали в территории, где проводили приемы на базе медучреждений, а поздно вечером возвращались домой.

В итоге в 2020 году врачи ПККБ побывали во всех территориях Прикамья, в некоторых - по нескольку раз. Они выявляли и направляли на лечение и дополнительное обследование пациентов с заболеваниями эндокринной системы, подозрением на злокачественные новообразования, с сосудистыми, гинекологическими заболеваниями, патологией органов дыхания и желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата…

Всю аппаратуру врачи везут с собой

Причем все консультации проходили с использованием самой высокотехнологичной медицинской техники.

- На каждый такой прием, к примеру, наш офтальмолог Ксения Барышева всегда берет с собой всю необходимую тяжелую аппаратуру, с помощью которой осматривает своих пациентов, поэтому люди всегда ждут ее и заранее просят, чтобы на выездной прием приехала именно она, - рассказал «Комсомолке» заместитель главврача ПККБ по организационно-методической работе Сергей Пономарев.- Наши врачи реально приезжают туда, где их не хватает и их всегда очень ждут. Еще особо хотелось бы отметить таких же востребованных специалистов «Выездной поликлиники» ПККБ: это заведующая «Выездной поликлиники» Наталья Хомякова, эндокринолог Динара Садыкова, гинеколог Афродита Димидова, невролог Екатерина Осадчая и врач УЗИ Максим Малыгин.

Выездная работа врачей нелегкая: три рабочих дня в неделю они проводят в командировках, возвращаются домой уже глубоким вечером. Но жаловаться они не привыкли, доктора понимают, как нужна их помощь в глубинке.

Работа «мобильных» специалистов - это большая методическая поддержка для местных медиков: они ведут прием вместе с коллегами из Перми и, таким образом, получают бесценный профессиональный опыт.

Приезжая в отдаленный район, врачи «Выездной поликлиники» ПККБ всегда работают до последнего пациента: проводят осмотры, делают исследования… А чтобы попасть на прием врача-специалиста «Выездной поликлиники» ПККБ, человек может либо записаться сам, либо консультацию ему назначит участковый терапевт, либо сам доктор «Выездной поликлиники» запишет своего пациента на повторный прием, чтобы проконтролировать, как идет выздоровление в динамике.

Главной целью выездных специалистов-медиков являются диагностика заболеваний, коррекция лечения, контроль качества диспансерного наблюдения, а также выявление заболеваний, требующих дополнительного обследования или оперативного вмешательства. При необходимости пациентов направляют в межмуниципальные центры, Краевую клиническую больницу и другие учреждения.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С начала 2021 года доктора «Выездной поликлиники» ПККБ побывали уже в двадцати территориях Пермского края: в Кудымкарском, Соликамском, Красновишерском, Чердынском, Ильинском, Оханском, Горнозаводском и других городских и муниципальных округах, в Александровске, Яйве, Всеволодо-Вильве... И провели 117 приемов и осмотрели 2176 пациентов. Врачи назначили больным 1286 различных диагностических исследований и, что очень важно,- впервые выявили 394 диагноза. А на лечение в стационары краевого уровня были направлены 232 человека.