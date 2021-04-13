Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 14 апреля 2021 года: число заболевших COVID-19 приближается к 53 тысячам/

За минувшие сутки коронавирусная инфекция обнаружена у 105 человек. Постепенно рост заболевших в регионе снижается. Днем ранее было выявлено 108 заболевших. Из новых заболевших - 36 человек проходят лечение в больницах, 69 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Как сообщает Роспотребнадзор, новые инфицированные обнаружены в 17 муниципалитетах региона.

Инфографика: оперштаб

Больше всего зараженных в Перми - 56 человек. На втором месте – Пермский район, где COVID-19 подтвердился у 11 человек. Третье место - Березники - с 10 заболевшими.

В Соликамске выявлено 6 случаев коронавируса. В Ординске и в Оханске COVID-19 подтвердился у 4 человек. В Кунгуре, Карагайском муниципальном округе и Нытвенском городском округе - по 2 случая коронавирусной инфекции. По одному заболевшему зафиксировано в восьми территориях Пермского края. Это Губаха, Кизел, Кунгурский муниципальный район, Частинский муниципальный округ, а также Верещагинский, Гремячинский, Краснокамский и Суксунский городские округа.

Всего в Пермском крае выявлено 52693 заболевших. Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.