Коронавирус в Перми, последние новости на 12 апреля 2021 года: в антилидерах по количеству заболевших краевой центр и город Чайковский

В больницах края сейчас находятся 689 человек, 51 из них в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ. Фото: архив "КП"

На утро 12 апреля 2021 года общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае достигло 52 480 человек. За минувшие сутки в регионе было выявлено 109 новых случаев заражения COVID-19: 21 человек проходит лечение в больницах, 88 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

– Среди 109 новых инфицированных 41 мужчина, 68 женщин и девять детей, - сообщили в краевом оперштабе. - Из взрослых, тех, кому от 15 до 29 лет – 10 человек, от 30 до 49 лет – 25 человека, 42 в возрасте 50-64 и 24 человека старше 65 лет.

Заболевшим назначено лечение. В больницах края сейчас находятся 689 человек, 51 из них в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ. А вот выздоровели и закрыли больничный лист за предыдущие сутки 101 человек.

Стало известно и о территориях, где были выявлены новые заболевшие COVID-19.

- В краевой столице COVID-19 подтвержден у 57 пациентов, - сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией. - В Чайковском округе коронавирусная инфекция диагностирована у девяти жителей, в Бардымском - у семи, в Чусовском округе - у шести. По четыре инфицированных выявлено в Октябрьском округе и Пермском районе. В Лысьвенском и Добрянском округах COVID-19 подтвержден у трех жителей.

В четырех территориях – Березниках, Кизеле, Соликамском и Березовском округах – выявлено по два случая. В восьми территориях обнаружено по одному случаю инфекции: это Краснокамский, Суксунский, Чернушинский, Куединский, Сивинский, Красновишерский, Осинский и Александровский округа.