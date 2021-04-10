«Алина, я люблю тебя!». Пермские зрители восторженно встретили чемпионов мира по фигурному катанию

Ледовое шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» добралось до Перми Фото: Ирина МОЛОКОТИНА

Очередь перед УДС «Молот» стояла, как за молоком в советское время. Стояли плотной цепочкой, с детьми. Пермяки стремились попасть на ледовое шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

В шоу участвовали чемпионы и призеры мира и олимпийских игр Фото: Ирина МОЛОКОТИНА

- Я ради Алины пришла, просто обожаю ее!

- А мне больше Медведева нравится, - переговаривались зрители, ожидая входа в ледовый дворец.

Ледовое шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» должно было состояться в Перми еще в прошлом году. Но коронавирус лишил нас этого удовольствия. И только спустя год чемпионы и призеры мира и олимпийских игр добрались до Перми.

Каждый из фигуристов откатал по два номера. Фото: Ирина МОЛОКОТИНА

Алина Загитова, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Камила Валиева, Элизабет Турсынбаева, Морис Квителашвили - что ни имя, то практически легенда фигурного катания.

Коронавирусные ограничения сказывались на пропускной способности «Молота». К тому же начавшаяся реконструкция улицы Попова привела к огромным пробкам в городе. Так что шоу началось с небольшим опозданием. Но зрители, соскучившиеся по зрелищам, оживленно переговаривались, радуясь предстоящей встрече со своими кумирами.

Поклонницы готовы к встрече с кумирами. Фото: Инстаграм teamzagitova

Специально приехали в Пермь на выступление своих кумиров девочки из московского фан-клуба. Фанаты Алины Загитовой сняли приветственное фото на фоне самого знаменитого пермского арт-объекта – «Счастье не за горами». А грузинский фигурист Морис Квителашвили, также участвующий в шоу Этери Тутберидзе, сам исполнил зажигательный танец на набережной в Перми и поделился этим видео в инстаграме.

Морис Квителашвили станцевал возле "Счастья не за горами". Фото: Инстаграм Мориса Квителашвили

Каждый из фигуристов откатал по два номера. Алина Загиева станцевала «Клеопатру». Тройной сальхов и тройной тулуп от Евгении Медведевой зал встретил аплодисментами. Софья Акатьева изящно скрутила четверной тулуп. Камила Валиева блистала своими прыжками.

Звезды льда представляли свои лучшие номера Фото: Ирина МОЛОКОТИНА

Свешиваясь с трибун над выходом со льда, зрители подавали блокноты и листочки для автографов. Откатав свои номера, обе главные звезды – Алина Загитова и Евгения Медведева - охотно расписывались.

Фанаты признавались в своей любви к фигуристам Фото: Ирина МОЛОКОТИНА

«Алина, я люблю тебя!» - неслось с трибун.

Не отставали в приветственных криках и фанаты Медведевой.

Поклонники кидали своим кумирам на лед мягкие игрушки, передавали подарки. После завершения шоу члены команды выносили их из дворца в больших черных пакетах. А Евгении Медведевой вручили огромный букет, с которым она и приехала после выступления в отель «Урал», где разместилась вся команда шоу.