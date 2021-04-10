Афиша Перми на 10 -11 апреля

"Ханума". Фото: театр "У Моста"

Ледовое шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Звездный десант самых титулованных фигуристов планеты высадился в Перми. Вечером 10 апреля в УДС «Молот» состоится ледовое шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Пермские зрители увидят олимпийскую чемпионку, чемпионку мира Алину Загитову, двукратного серебряного призера Олимпийских игр, двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву, двукратную чемпионку России, серебряного призера чемпионата Европы Анну Щербакову, чемпионку мира среди юниоров Камилу Валиеву, серебряного призера чемпионата Мира Элизабет Турсынбаеву, бронзового призера чемпионата Европы Мориса Квителашвили.

Евгения Медведева Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Это шоу должно было состояться 3 апреля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса было перенесено на год. Ранее купленные билеты действительны.

УДС «Молот»

Ул. Лебедева, 13

10 апреля в19.00 (0+)

Билеты: 1300 -2500 рублей.

Театр «У Моста»

10 и 11 апреля в 14.00 и 18.00 в большом зале состоится музыкальная комедия «Ханума» (12+). Веселая история о свахе, которая соединяет любящие сердца, поставлена в грузинском духа. Зритель оказывается в старинном Тифлисе, чувствует свежее дыхание с гор, слышит шум реки Куры и видит старинные колоритные домики, в которых жили грузины в XIX веке

10 апреля в 14.00 и 18.00 в новом зале - грустная комедия «Красавица из Линэна» по пьесе Мартина МакДонаха (16+). Спектакль рассказывает о том, как живется самой красивой девушке поселка вместе со старой матерью, боящейся остаться в одиночестве.

Театр "У Моста",

ул. Куйбышева, 11

Билеты: 800 - 2000 руб.

Выставка Сальвадора Дали

Фото предоставлено PS Gallery

В Центральном выставочном зале Перми открылась выставка Сальвадора Дали - одного из самых известных художников ХХ века. Проект, представленный Санкт-Петербургской галерей современного искусства PS Gallery, объединил оригинальные произведения Сальвадора Дали, скульптурные формы и мультимедийный формат «ожившие полотна».

- Основная часть экспозиции представит многообразие творчества Дали как графика, - рассказал коллекционер, владелец PS Gallery Павел Башмаков. - Также зрители увидят три скульптуры из стекла, две из которых только недавно вошли в состав нашей коллекции и экспонируются впервые. А в мультимедийном зале ценителей искусства и ярких впечатлений ждут «Живые сны Сальвадора Дали» - настоящее погружение в мир сюрреализма.

Экспозиция представляет подлинные графические серии мастера, которые ранее не выставлялись в Перми: это офорты Сальвадора Дали к бессмертному «Фаусту», «Капричос Гойи Сальвадора Дали», «Божественная комедия», «Посвящение Леонардо да Винчи», «Дон Кихот», «Бестиарий Лафонтена», «Озорные сны Пантагрюэля», «Воспоминания Казановы», «Наука любви. Овидий».

Центральный выставочный зал

Комсомольский пр., 10

Режим работы: вторник - воскресение с 11.00 до 20.00.

Билеты: 250 – 400 рублей.

Выставка продлится до 30 мая. (16+).

«Музыка души»

Артем Нижник. Фото: филармония

Оркестр русских народных инструментов Пермской краевой филармонии приглашает на премьеру концертной программы «Музыка души». В сопровождении Оркестра выступит талантливейший баянист и композитор из Санкт-Петербурга Артем Нижник, чьи произведения пользуются популярностью среди исполнителей всего мира. На концерте прозвучат произведения Артема Нижника: поэма «Борей», партита «Мактуб», «Карагоды весны» и «Маленький триптих», а также музыка других авторов.

Органный концертный зал

Ул. Ленина, 51Б,

10 апреля в 18.00 (6+)

Планетарий

10 апреля в 10.00 - «Небесные светлячки» - полнокупольная программа для самых маленьких (0+).

10 апреля в 12.00 – «Дорога в космос нам открыта» - программа по астрономии и космонавтике (6+).

10 и 12 апреля в 15.00 - «Детям о Млечном Пути» - волшебная космическая сказка, в которой астроном расскажет детям о галактиках и туманностях «Млечного Пути», о созвездиях северного и южного полушарий неба. (6+).

10 апреля в 17.00 - «Звезды» - программа о том, как устроены звезды и какой «жизненный» путь проходят. (12+)

10 апреля в 19.00 - «Энергия Вселенной» - программа познакомит зрителей с достижениями современной астрономии по изучению объектов за пределами нашей Солнечной системы (12+).

11 апреля в 10.00 – «Как Тимоша на ракете летал» - полнокупольная программа для самых маленьких (0+).

11 апреля в 12.00 – «Гришка-космонавт» - программа о жизни космонавтов на орбите (6+).

11 апреля в 15.00 - «Купол небес полон тайн и чудес» (6+).

11 апреля в 17.00 – «Школа маленьких звездочетов» (6+).

12 апреля в 11.00 - Пермский планетарий проводит запуски моделей ракет совместно с учащимися ДЮЦ «Рифей» (6+).

12 апреля в 11.30 – «Про Мюнхгаузена, Бабу Ягу и ракету» (6+).

12 апреля в 12.30 – «Бюро космических любопытностей» - игровая программа (0+).

12 апреля в 13.00 - «Звездный путь космонавта» (6+).

12 апреля в 16.00 – «Путешествие по Солнечной системе» (12+).

Планетарий,

Бульвар Гагарина, 27а

Билеты: 150 - 250 рублей.