«Тела нашли только через два дня». В Пермском районе убили двух мужчин

Фото: Следственное управление СКР по Пермскому краю.

Во вторник, 6 апреля, житель деревни в Пермском районе заглянул к соседям - двух 48-летним мужчинам. Он не видел их несколько дней и решил проверить, все ли в порядке. На полу в частном доме лежали два окровавленных трупа. Сосед вызвал полицию.

На место убийства выехали следователи, криминалисты и полицейские. Пермский межрайонный следственный отдел СКР возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».

В результате расследования выяснилось, что еще за два дня до обнаружения тел, ночью 4 апреля, в дом погибших пришел их знакомый - 45-летний мужчина.

Все трое изрядно выпили, а потом между мужчинами разгорелась ссора. Гость схватил табурет, ударил им хозяев, а потом кухонным ножом нанес обоим удары по голове и шее. Мужчины скончались на месте, а гость с места преступления скрылся. Но ненадолго. В течение суток после обнаружения тел подозреваемый был установлен и задержан, Он заключен под стражу, ему предъявлено обвинение.

- Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Пермскому краю. - Расследование уголовного дела продолжается.