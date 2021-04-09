«В городе наконец-то появится аквапарк!» В Перми речка Мулянка вышла из берегов

Вода затопила улицу Верхне-Муллинскую. Скриншот видео.

- Река Мулянка пришла к пермякам в гости! – пост с видео под таким заголовком опубликовала пользовательница странички группы ВКонтакте «Подслушано Пермь». - Это улица Верхне-Муллинская в Индустриальном районе.

На видеозаписи видно, что девушка выходит из добротного дома, а прямо во дворе виден настоящий разлив – вода попросту отрезала путь от дома.

- Здравствуйте, дорогие господа и дамы! – комментирует она то, что происходит вокруг. -Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие по Индустриальному району. У нас намечается аквадискотека. Для прогулки нам потребуются резиновые сапоги и надувная лодка. В общем – выходим и плывем! Вон там у нас где-то бурлит местный фонтан. Я считаю, что это можно назвать успехом!

В соцсетиначинается бурное обсуждение увиденного. Кого-то цепляют слова «бурлит фонтан», и он начинает ругать коммунальщиков, думая, что вода – из прорвавшегося водопровода.

- Девушка ясно говорит о бурлящем фонтане, значит , что где-то прорыв трубы, - пишет один из пользователей страницы.

- Да нет, теплотрасса, которая мелькнула на видео, проходит над Мулянкой, - возражают ему. - Тут вопросов больше к администрации - почему не чистят речки от ила и не готовы к половодью.

Поняв, что речь идет о начале паводка, люди начинают оттачивать остроумие.

- У нас тут Венеция с водой и каналами, власти заботятся о нас, как о родных, а нам вечно все не нравится!

- Наконец-то в городе появится аквапарк!

- Ждите дедушку Мазая – выручит!

- А не то ставьте рыболовные сети!

В конце концов, автор видео не выдерживает:

- Уважаемые комментаторы, никто не жалуется, вы же видите, что все это снято с улыбкой, - обращает она внимание.

Но посетители соцстраницы напоминают, что иногда у нас паводки бывают нешуточные.

- Однажды, когда нас Мулянка затапливала, во время паводка лодку прямо к дверям приходилось привязывать, хотя он стоит на пригорке, - сообщает один из пользователей страницы. - А по старому бетонному мосту в Заостровку только грузовики могли проехать.

Впрочем, метеорологи успокаивают, что паводок в этом году ожидается стремительным, но все же не экстремальным.

- Потепление будет сопровождаться быстрым сходом снежного покрова и стремительным развитием весеннего половодья, - прогнозируют специалисты ГИС-центра ПГНИУ. -Однако в отличие от 2016 года, когда наблюдалось похожее потепление в середине апреля, в нынешнем году наблюдается дефицит влаги в почве. Так что максимальные уровни воды будут намного ниже, чем в 2016-ом. Превышение средних многолетних максимумов возможно на реках бассейна Сылвы, а также на Обве, Иньве, но оно будет незначительным.