Сеть АЗС «Газпромнефть» расширяет свое присутствие в Пермском крае

Фото: сеть АЗС «Газпромнефть»

В Перми открылись сразу три новые автозаправочные станции сети АЗС «Газпромнефть». Они расположены на ул. Цимлянской, 40, ул. Ижевской, 3 и ул. Калинина, 75. Теперь сеть насчитывает в регионе 15 АЗС, а уже летом ожидается запуск еще одной автозаправочной станции.

На новых станциях присутствует по четыре классических и одной выносной высокоскоростной ТРК для большегрузного транспорта. На АЗС по ул. Ижевской и ул. Калинина можно заправиться традиционными бензинами АИ-92, АИ-95, сезонным дизельным топливом «Дизель ОПТИ» и высокотехнологичным бензином G-Drive 95. А на АЗС по ул. Цимлянской топливный ассортимент дополнен высокооктановым бензином G-Drive 100.

Фото: сеть АЗС «Газпромнефть»

На новых станциях работают кафе под собственным брендом Drive Cafe и магазины. Количество продукции на каждой АЗС превышает 1000 наименований - это товары в дорогу, фирменная выпечка и напитки.

Оплата возможна как банковской картой, так и наличными. За каждую покупку участники программы лояльности «Нам по пути» получают бонусы, которыми впоследствии можно расплачиваться за топливо и сопутствующие товары на станциях сети по всей России.

На новых АЗС можно воспользоваться приятным бонусом - до 25 апреля включительно заправиться бензином G-Drive 95 по цене АИ-95. Любителей выпечки также порадует акция «Два френч-дога по цене одного», которая действует первую неделю после открытия АЗС.

Фото: сеть АЗС «Газпромнефть»

До 18 апреля 2021 у участников программы лояльности есть шанс выиграть один из трех автомобилей Toyota Camry. Для этого необходимо заправиться от 30 литров и принять участие в акции «Карты, шины, 3 машины». Также до 30 апреля 2021 года при заправке от 30 литров и покупке кофе и хот-дога можно стать участником акции «Выгодно вместе» и сэкономить до 2 рублей с литра топлива.

Найти путь до ближайшей станции можно на сайте или в мобильном приложении «Сеть АЗС «Газпромнефть», доступном для Android и iOS.