В пермских вузах и колледжах пройдут Дни открытых дверей-2021

У будущих абитуриентов появилась возможность окончательно определиться с теми вузами или колледжами, куда они будут подавать документы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Апрель-май – горячая пора для выпускников пермских школ: одиннадцатиклассники с головой ушли в подготовку к сдаче единого государственного экзамена. Понятно, что поступление в вуз будет зависеть от балла, полученного на ЕГЭ, но уже сейчас у будущих абитуриентов появилась возможность окончательно определиться с теми вузами или колледжами, куда они будут подавать документы.

Для этого в высших и средне-специальных образовательных учреждениях Перми пройдут Дни открытых дверей, на которых можно будет узнать подробную информацию об учебном заведении, условия приема и обучения, да и просто пройтись по аудиториям и коридорам своей будущей альма-матер.

В этом году в непростых пост-коронавирусных условиях одни вузы и колледжи проведут Дни открытых дверей в он-лайн формате, а другие - в офлайне. Более подробно важную информацию для пермских выпускников о ВУЗах, которые уже определились с проведением Дня открытых дверей, публикует «Комсомолка» (информация будет обновляться).

Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта (ВГУВТ)

ВГУВТ - крупный отраслевой транспортный вуз, где можно получить среднее профессиональное и высшее образование, дипломы класса река-море.

Здесь готовят специалистов флотских и береговых специальностей. Выпускники университета работают на водном транспорте, в судостроительных, ремонтных, логистических компаниях, в геодезических и автотранспортных предприятиях, в сфере ЖКХ и других отраслях.

Студенты и курсанты обеспечиваются общежитием, формой, бесплатным трехразовым питанием, проходят оплачиваемую практику.

День открытых дверей пройдет здесь 24 апреля в 14.00.

Адрес: г. Пермь, бульвар Гагарина, 33. контактный телефон 8 (342) 215-85-52.

У гостей будет возможность познакомиться с учебным заведением, задать вопросы руководству и педагогам, познакомиться с условиями учебы и проживания.

Западно-Уральский институт экономики и права

Западно-Уральский институт экономики и права - это один из современных, многопрофильных вузов Пермского края, где можно получить специальность по направлениям Юриспруденция, Менеджмент и Экономика. По рейтингу Министерства образования РФ Западно-Уральский институт экономики и права входит в тройку вузов Перми с самым высоким уровнем доходов выпускников.

Обучение здесь проводится на платной основе, но значительно дешевле, чем в государственных ВУЗах. Очно-заочная форма обучения проводится с применением онлайн технологий, в вузе развивается софт скиллс. Прием СПО по вступительным испытаниям, выпускники 11 классов поступают по баллам ЕГЭ.

День открытых дверей пройдет 18 мая.

Адрес: г. Пермь, ул. Сибирская, 35 д, контактный телефон (342) 210-51-76.

Уральский филиал Российской академии живописи, ваяния и зодчества И.Глазунова.

Единственный на Урале академический вуз, влияющий на формирование художественной жизни во всем регионе. На пяти отделениях филиала – живописи, ваяния и зодчества, декоративно-прикладного искусства и дизайна архитектурной среды учатся около 200 студентов из Перми, Челябинска, Екатеринбурга и других городов. Учебный процесс совмещается с участием преподавателей и студентов в выставках, конкурсах, смотрах, фестивалях.

День открытых дверей пройдет 24 апреля.

Программа:

11.00, 13.00, 15.00 - обзорная экскурсия, знакомство с направлениями и специальностями

Адрес: г. Пермь, ул. Ленина, д. 56 контактный телефон: т. (342) 210-11-75 (учебный отдел)

Всех гостей просят соблюдать противокоронавирусные меры и иметь при себе защитные маски.