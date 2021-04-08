Коронавирус в Перми, последние новости на 9 апреля 2021 года: переболевшим ковидом выдадут бесплатные лекарства

На лечении в больнице остается 681 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае на утро 9 апреля общее число инфицированных коронавирусом достигло 52151. За минувшие сутки было выявлено 112 новых случаев заражения COVID-19: 14 человек проходят лечение в больницах, 98 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

В числе 112 новых инфицированных 9 детей. Из взрослых: от 15 до 29 лет – 13 человек, от 30 до 49 лет – 37 человек, 28 в возрасте 50-64 и 25 человек старше 65 лет.

Вновь заболевшие обнаружены в 20 территориях региона. Лидирует Пермь, где выявлено 57 жителей с COVID-19. На втором месте – Чайковский, где коронавирус подтвердился у 12 человек. Третье место занимает Краснокамский городской округ, в котором обнаружено 6 заболевших.

По 5 жителей с COVID-19 зафиксировано в Кунгуре и Кунгурском муниципальном района, а также Соликамском городском округе. В Добрянском городском округе, как и в Пермском муниципальном районе коронавирус диагностирован у 3 человек. В Березниках, Большесосновском муниципальном районе, Карагайском и Юрлинском муниципальных округах - по 2 случая коронавирусной инфекции.

Инфографика: оперштаб

По информации Роспотребнадзора, скончались от коронавируса за сутки еще 3 человека. , Всего же с начала пандемии в Пермском крае 2011 летальных исходов от ковида.

1058 человек находятся на карантине. На лечении в больнице остается 681 человек, 61 на аппаратах ИВЛ.

Выздоровели за минувшие сутки 189 человек, всего же в Пермском крае вылечились от коронавируса 46927 жителей.

В поликлиниках Пермского края началась выдача антикоагулянтов - препаратов для профилактики тромбозов у переболевших коронавирусной инфекцией. Лекарства выдают тем, кто выписан из стационара на амбулаторное лечение. Раньше эта категория бесплатными препаратами амбулаторно не обеспечивалась, отмечают в региональном Министерстве здравоохранения.

- Антикоагулянты выдают в поликлинике бесплатно на срок до 3 месяцев, - рассказала начальник управления по лекарственному обеспечению Минздрава Пермского края Елена Струева. - Эти лекарства человек должен принимать регулярно, все 90 дней после выписки из стационара. Раньше медикаменты выдавали людям, проходящим лечение от коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях, теперь к ним добавились и граждане, завершившие лечение в «красных зонах» круглосуточных стационаров.

Как поясняют специалисты, COVID-19 коварен своими осложнениями. Одно из самых серьезных – образование тромбов, которые могут привести к инфаркту и инсульту, особенно у людей с гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.