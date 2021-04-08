Космические выходные в Перми: куда сходить 10-11 апреля 2021

Возле планетария запустят "космические ракеты". Фото: планетарий.
Куда смогут сходить пермяки 10-11 апреля 2021 года.
Планетарий
10 апреля в 10.00 - «Небесные светлячки» - полнокупольная программа для самых маленьких (0+).
10 апреля в 12.00 – «Дорога в космос нам открыта» - программа по астрономии и космонавтике (6+).
10 и 12 апреля в 15.00 - «Детям о Млечном Пути» - волшебная космическая сказка, в которой астроном расскажет детям о галактиках и туманностях «Млечного Пути», о созвездиях северного и южного полушарий неба. (6+).
10 апреля в 17.00 - «Звезды» - программа о том, как устроены звезды и какой «жизненный» путь проходят. (12+)
10 апреля в 19.00 - «Энергия Вселенной» - программа познакомит зрителей с достижениями современной астрономии по изучению объектов за пределами нашей Солнечной системы (12+).
11 апреля в 10.00 – «Как Тимоша на ракете летал» - полнокупольная программа для самых маленьких (0+).
11 апреля в 12.00 – «Гришка-космонавт» - программа о жизни космонавтов на орбите (6+).
11 апреля в 15.00 - «Купол небес полон тайн и чудес» (6+).
11 апреля в 17.00 – «Школа маленьких звездочетов» (6+).
12 апреля в 11.00 - Пермский планетарий проводит запуски моделей ракет совместно с учащимися ДЮЦ «Рифей» (6+).
12 апреля в 11.30 – «Про Мюнхгаузена, Бабу Ягу и ракету» (6+).
12 апреля в 12.30 – «Бюро космических любопытностей» - игровая программа (0+).
12 апреля в 13.00 - «Звездный путь космонавта» (6+).
12 апреля в 16.00 – «Путешествие по Солнечной системе» (12+).
Планетарий,
Бульвар Гагарина, 27а
Билеты: 150 - 250 рублей.
Космическая мастерская
В Музее современного искусства PЕRММ откроется «Космическая мастерская» для семей с детьми от 6 до 12 лет. Ребята узнают, как современные художники осмысляли образ космоса, смогут смастерить себе космические костюмы, а также создать арт-объект – новую планету с уникальной жизненной системой.
Музей PЕRММ,
Бульвар Гагарина, 24
11 апреля в 14.00 (6+)
Стоимость участия: ребенок + взрослый - 400 рублей.
На мероприятие необходима регистрация
Музейная мастерская
В детском музейном центре пройдут тематические программы.
10 апреля в 13.00 - «Музейная мастерская. Космические открытки» - дети рассмотрят поздравительные открытки на тему «Космос» и смастерят свои объемные открытки в честь праздника (6+).
10 апреля в 15.00 - музейное занятие «Вокруг Солнца». (6+).
11апреля в 13.00 - «Музейная мастерская. Звезды» (6+).
11 апреля в 15.00 - «Музейная мастерская. Бумажные игрушки. Космос» (6+)
Детский музейный центр,
Ул. Пермская, 78
Стоимость участия 150 – 250 рублей. Для взрослых входной билет - 120 рублей, детям до 18 входной билет - бесплатный.
«Гагаринские дни»
В ДК имени Гагарина работает филателистическая выставка «Гагаринские дни». На ней представлены коллекции почтовых марок, конвертов, открыток и карманных календариков, уникальная коллекция шевронов.
Дворец культуры имени Гагарина,
ул. Мира, 39
Вход - свободный. (0+)
Выставка продлится до 22 апреля