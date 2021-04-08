Космические выходные в Перми: куда сходить 10-11 апреля 2021

Возле планетария запустят "космические ракеты". Фото: планетарий.

Куда смогут сходить пермяки 10-11 апреля 2021 года.

Планетарий

10 апреля в 10.00 - «Небесные светлячки» - полнокупольная программа для самых маленьких (0+).

10 апреля в 12.00 – «Дорога в космос нам открыта» - программа по астрономии и космонавтике (6+).

10 и 12 апреля в 15.00 - «Детям о Млечном Пути» - волшебная космическая сказка, в которой астроном расскажет детям о галактиках и туманностях «Млечного Пути», о созвездиях северного и южного полушарий неба. (6+).

10 апреля в 17.00 - «Звезды» - программа о том, как устроены звезды и какой «жизненный» путь проходят. (12+)

10 апреля в 19.00 - «Энергия Вселенной» - программа познакомит зрителей с достижениями современной астрономии по изучению объектов за пределами нашей Солнечной системы (12+).

11 апреля в 10.00 – «Как Тимоша на ракете летал» - полнокупольная программа для самых маленьких (0+).

11 апреля в 12.00 – «Гришка-космонавт» - программа о жизни космонавтов на орбите (6+).

11 апреля в 15.00 - «Купол небес полон тайн и чудес» (6+).

11 апреля в 17.00 – «Школа маленьких звездочетов» (6+).

12 апреля в 11.00 - Пермский планетарий проводит запуски моделей ракет совместно с учащимися ДЮЦ «Рифей» (6+).

12 апреля в 11.30 – «Про Мюнхгаузена, Бабу Ягу и ракету» (6+).

12 апреля в 12.30 – «Бюро космических любопытностей» - игровая программа (0+).

12 апреля в 13.00 - «Звездный путь космонавта» (6+).

12 апреля в 16.00 – «Путешествие по Солнечной системе» (12+).

Планетарий,

Бульвар Гагарина, 27а

Билеты: 150 - 250 рублей.

Космическая мастерская

В Музее современного искусства PЕRММ откроется «Космическая мастерская» для семей с детьми от 6 до 12 лет. Ребята узнают, как современные художники осмысляли образ космоса, смогут смастерить себе космические костюмы, а также создать арт-объект – новую планету с уникальной жизненной системой.

Музей PЕRММ,

Бульвар Гагарина, 24

11 апреля в 14.00 (6+)

Стоимость участия: ребенок + взрослый - 400 рублей.

На мероприятие необходима регистрация

Музейная мастерская

В детском музейном центре пройдут тематические программы.

10 апреля в 13.00 - «Музейная мастерская. Космические открытки» - дети рассмотрят поздравительные открытки на тему «Космос» и смастерят свои объемные открытки в честь праздника (6+).

10 апреля в 15.00 - музейное занятие «Вокруг Солнца». (6+).

11апреля в 13.00 - «Музейная мастерская. Звезды» (6+).

11 апреля в 15.00 - «Музейная мастерская. Бумажные игрушки. Космос» (6+)

Детский музейный центр,

Ул. Пермская, 78

Стоимость участия 150 – 250 рублей. Для взрослых входной билет - 120 рублей, детям до 18 входной билет - бесплатный.

«Гагаринские дни»

В ДК имени Гагарина работает филателистическая выставка «Гагаринские дни». На ней представлены коллекции почтовых марок, конвертов, открыток и карманных календариков, уникальная коллекция шевронов.

Дворец культуры имени Гагарина,

ул. Мира, 39

Вход - свободный. (0+)

Выставка продлится до 22 апреля