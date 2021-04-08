Максимке сейчас год и 11 месяцев. Фото: семейный архив.

- Я как в 2003 году закончила медицинский колледж, так сразу на «скорую» устроилась, и вот уже почти 18 лет помогаю людям, - рассказала «КП» фельдшер выездной бригады Свердловской подстанции «скорой помощи» Людмила Костарева.

А сейчас помощь понадобилась ей самой. Несколько месяцев назад ее младшему сынишке поставили страшный диагноз «промиелоцитарный лейкоз». Максимке тогда было год и два месяца.

- Все начиналось с банального ОРВИ, которое мы долго не могли вылечить, - вспоминает медработник. – Когда сдали анализы, нам позвонили из лаборатории и сказали: все плохо, срочно вызывайте «скорую» и ложитесь в гематологию.

И вот уже несколько месяцев Максимка с мамой вынуждены лечиться в Детском онкогематологическом центре. За это время малыш прошел четыре курса химиотерапии, после которых наступило временное улучшение и их отпустили домой, к папе и старшему пятилетнему братику.

- Максим очень радовался возвращению домой и даже не знал, за какую игрушку схватиться, - объясняет женщина. – Да и старший сынок наскучался так, что никуда меня от себя не отпускал. Но буквально на днях, нам сообщили страшное: у Максима рецидив! Земля снова ушла из-под ног. Мы легли в стационар и ждали ответа от онкоцетров Москвы и Санкт-Петербурга. 8 апреля нам дали ответ! Мы летим в Санкт-Петербург, сынишке предстоит пройти курс химии и операцию по пересадке костного мозга. Донорами станет кто-то из нас: или я, или муж.

Само лечение ребенка будет проходить по квоте, но нужны расходы по перелету, проживанию и питанию, которые не входят в квоту и лягут на плечи семьи. Сейчас у Костаревых работает только один папа, Людмила находится в отпуске по уходу за ребенком, поэтому все расходы на оплату ипотеки, жкх, садика старшего сына легли на плечи главы семейства.

- Мы просим всех неравнодушных людей помочь нам любой посильной суммой, - попросила пермяков фельдшер «скорой помощи».

Реквизиты для помощи мамы Максима Костарева - Людмилы Павловны К.: карта Сбер 4276 1609 0840 7993.