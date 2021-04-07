Коронавирус в Перми, последние новости на 8 апреля 2021 года: вакциной от коронавируса привились более 100 тысяч жителей региона

Больше половины из них - 66 012 человек - поставили второй компонент вакцины Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По данным Минздрава, с начала массовой вакцинации и на утро 8 апреля первым компонентом «Спутник V» привито 100 613 жителей Пермского края. Больше половины из них - 66 012 человек - поставили второй компонент вакцины.

Число новых случаев заражения коронавирусом в Пермском крае постепенно снижается. За минувшие сутки covid-19 выявили у 113 человек. Из новых заболевших - 35 человек проходят лечение в больницах, 78 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. В числе заболевших 7 детей.

Инфографика: оперштаб

Новые заболевшие обнаружены в 13 территориях региона. Большинство заболевших традиционно в Перми - 53 человека. На втором месте - Березники, с 17 зараженными. Третье место занимает Соликамск, где обнаружено 9 заболевших.

Еще 8 жителей с COVID-19 зафиксировано в Чусовском городском округе, 6 – в Лысьвенском городском округе. В Добрянском, как и в Оханском городских округах коронавирус диагностирован у 5 человек. В Нытвенском городском округе выявлено 4 случая коронавирусной инфекции, в Сивинском муниципальном округе – 2. По одному заболевшему зафиксировано в четырех территориях Пермского края. Это Чайковский, Карагайский муниципальный округ, а также Ильинский и Краснокамский городские округа.

Всего в Пермском крае выявлено 52039 заболевших. Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.