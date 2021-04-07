Пермским общественникам поможет «цифра»

Антон Немкин планирует открыть «Цифровую долину Прикамья»

- «Цифровая долина Прикамья» должна собрать лучшие умы для реализации социально важных проектов, - с этой фразы известный IT-предприниматель, член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Антон Немкин начал встречу с представителями пермских общественных организаций.

Во время мероприятия, прошедшего в Пермском государственном архиве социально-политической истории, обсуждались перспективы применения информационных технологий в работе общественных организаций.

- Главный смысл цифровизации - в повышении качества жизни людей, и НКО – не исключение, - считает Антон Немкин. – «Пермская долина» подразумевает собой концентрацию на единой площадке – как физической , так и виртуальной – лучших айти решений, лучших компаний и лучших умов. Жители Прикамья всегда славились своим неравнодушием. У нас есть единомышленники, но весь смысл этой платформы в том, что она открытая. Каждый человек, располагающий какими-то компетенциями, может быть привлечен на эту платформу для решения социально значимых задач, в том числе некоммерческих проектов.

В Пермском ГАСПИ обсуждались перспективы применения информационных технологий в работе общественных организаций.

Директор ГАСПИ Сергей Неганов рассказал о создаваемом сотрудниками архива совместно с волонтерами Фонда мира проекте «Единый Пермский общекраевой банк информации по Великой Отечественной войне». Это первый в России информационный продукт, который в будущем позволит найти сведения о каждом участнике войны, призванном из Молотовской области (ныне – Пермского края), либо находившемся здесь в госпитале.

Вячеслав Марков, руководитель экологического фонда «Обитаемый Урал», познакомил присутствовавших с мобильным приложением «Чистая Пермь», посвященном раздельному сбору мусора. А председатель общественной организации «Многодетные Пермского края» Ирина Ермакова рассказала про онлайн-курсы «Социальный контракт: Учимся вместе», которые помогут малоимущим семьям начать свое дело.

Более успешной работе этих проектов как раз и способствовало бы применение информационных технологий, что и подтвердил Антон Немкин.

- Цифровизация повысит эффективность работы общественных организаций в интересах наших граждан. Ведь цифровая экономика - это не про цифры, а про качество жизни людей здесь и сейчас. Необходимо создание таких платформ, с позиций которых жители смогут принять участие в общественно значимых проектах, в том числе в формировании электронного архива, что не только нужно, но еще и интересно, - отметил Антон Немкин. - Чем старше мы становимся, это я и по себе замечаю, тем важнее становится узнать о своих предках. И чем больше хочешь понять, что будет дальше в будущем, тем глубже нужно изучать историю. Нужно освещать эти темы, чтобы как можно большее количество людей о них знали и тоже принимали участие. А цифровизация - это удобство, комфорт, качество и для того, чтобы его достичь с помощью сервисов, не нужно ждать 5-7 лет. Этим и другими направлениями займется «Пермская цифровая долина».

На встрече обсуждались и общественные проекты патриотической направленности. Их кураторы рассказали Антону Немкину, что как раз в эти дни ведется сбор подписей в поддержку присвоения городам Пермского края звания "Город трудовой доблести" и предложили побывать на пикете. Немкин поддержал эту инициативу, пообщался с молодежью, которая участвует в пикетах. С удовольствием оставил подпись, добавив, что инициатива важна для сохранения истории и защиты правды о Великой Отечественной войне, а также необходима для воспитания подрастающего поколения.