Пермь
Еще
Радио
Пермь
Еще
Радио
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 апреля 2021 15:00

Пермским общественникам поможет «цифра»

С представителями НКО Прикамья встретился член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Антон Немкин
Ксения ОГАРЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Антон Немкин планирует открыть «Цифровую долину Прикамья»

Антон Немкин планирует открыть «Цифровую долину Прикамья»

- «Цифровая долина Прикамья» должна собрать лучшие умы для реализации социально важных проектов, - с этой фразы известный IT-предприниматель, член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Антон Немкин начал встречу с представителями пермских общественных организаций.

Во время мероприятия, прошедшего в Пермском государственном архиве социально-политической истории, обсуждались перспективы применения информационных технологий в работе общественных организаций.

- Главный смысл цифровизации - в повышении качества жизни людей, и НКО – не исключение, - считает Антон Немкин. – «Пермская долина» подразумевает собой концентрацию на единой площадке – как физической , так и виртуальной – лучших айти решений, лучших компаний и лучших умов. Жители Прикамья всегда славились своим неравнодушием. У нас есть единомышленники, но весь смысл этой платформы в том, что она открытая. Каждый человек, располагающий какими-то компетенциями, может быть привлечен на эту платформу для решения социально значимых задач, в том числе некоммерческих проектов.

В Пермском ГАСПИ обсуждались перспективы применения информационных технологий в работе общественных организаций.

Директор ГАСПИ Сергей Неганов рассказал о создаваемом сотрудниками архива совместно с волонтерами Фонда мира проекте «Единый Пермский общекраевой банк информации по Великой Отечественной войне». Это первый в России информационный продукт, который в будущем позволит найти сведения о каждом участнике войны, призванном из Молотовской области (ныне – Пермского края), либо находившемся здесь в госпитале.

Вячеслав Марков, руководитель экологического фонда «Обитаемый Урал», познакомил присутствовавших с мобильным приложением «Чистая Пермь», посвященном раздельному сбору мусора. А председатель общественной организации «Многодетные Пермского края» Ирина Ермакова рассказала про онлайн-курсы «Социальный контракт: Учимся вместе», которые помогут малоимущим семьям начать свое дело.

Более успешной работе этих проектов как раз и способствовало бы применение информационных технологий, что и подтвердил Антон Немкин.

- Цифровизация повысит эффективность работы общественных организаций в интересах наших граждан. Ведь цифровая экономика - это не про цифры, а про качество жизни людей здесь и сейчас. Необходимо создание таких платформ, с позиций которых жители смогут принять участие в общественно значимых проектах, в том числе в формировании электронного архива, что не только нужно, но еще и интересно, - отметил Антон Немкин. - Чем старше мы становимся, это я и по себе замечаю, тем важнее становится узнать о своих предках. И чем больше хочешь понять, что будет дальше в будущем, тем глубже нужно изучать историю. Нужно освещать эти темы, чтобы как можно большее количество людей о них знали и тоже принимали участие. А цифровизация - это удобство, комфорт, качество и для того, чтобы его достичь с помощью сервисов, не нужно ждать 5-7 лет. Этим и другими направлениями займется «Пермская цифровая долина».

На встрече обсуждались и общественные проекты патриотической направленности. Их кураторы рассказали Антону Немкину, что как раз в эти дни ведется сбор подписей в поддержку присвоения городам Пермского края звания "Город трудовой доблести" и предложили побывать на пикете. Немкин поддержал эту инициативу, пообщался с молодежью, которая участвует в пикетах. С удовольствием оставил подпись, добавив, что инициатива важна для сохранения истории и защиты правды о Великой Отечественной войне, а также необходима для воспитания подрастающего поколения.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ