«Мечтает прийти в школу на своих ножках». Первоклашке из Перми нужна помощь, чтобы стать таким, как его друзья

Тимофей мечтает о самом простом - встать на ноги и пойти. Ему нужна помощь. Фото: благотворительный фонд «Берегиня»

Восьмилетний Тимофей Андронов из Перми - запланированный и долгожданный ребенок.

- Беременность проходила хорошо, без каких-либо осложнений, но однажды у меня поднялось артериальное давление, - вспоминает Александра, мама мальчика. – Шкала тонометра показала 200 на 100, и меня срочно госпитализировали и сделали кесарево сечение.

Тимофей появился на свет 31 неделе. Весом крохотный малыш был всего 1109 граммов. Больше месяца он провел в кювезе, в палате интенсивной терапии.

- Сын был весь опутан проводами и капельницами, мне не разрешали брать его на руки, - рассказывает пермячка. - Единственное, что я могла – тщательно обработать руки антисептиком и просунуть их через специальные отверстия в кювезе, чтобы погладить Тимофея по ручке. Его пальчики были такие маленькие, что даже не могли полностью обхватить мой мизинец.

После выписки Тимоша с мамой вновь попали в больницу – малышу нужно было набрать в весе и немного окрепнуть.

- Выписка из роддома и из отделения недоношенных заняла четыре листа печатного текста, а на словах врачи сказали неутешительную фразу: «У Вашего ребенка угроза ДЦП». С этой фразы и началась наша битва за здоровье, - говорит мама.

Сейчас диагноз Тимофея звучит так: детский церебральный паралич средней степени тяжести, спастическая диплегия. И битва за здоровье идет действительно нешуточная. Трудно сосчитать количество курсов реабилитации, которые прошел Тимофей: он восстанавливал здоровье не только в Перми, но и в Москве, Чехии и Польше. А между курсами реабилитации ребенок продолжает занятия дома.

1 сентября 2020 года Тимофей пошел в первый класс. В школе у мальчика появилось много друзей, учиться ему нравится. Он очень смышленый, читает, учится писать. Как и все мальчишки, любит играть в компьютерные игры, но времени на это у него почти не остается.

Около двух часов мальчик должен стоять дома на вертикализаторе, а еще обязательная ежедневная растяжка мышц, ЛФК, занятия у шведской стенки, ходьба у поручня и в ходунках. И Тимофей выполняет это беспрекословно, ведь главной мечтой мальчика является желание ходить самостоятельно, своими ногами, как и все его одноклассники!

Осенью 2020 года Тимофею провели фибромиотомию, после чего у первоклассника стал заметен большой прогресс – он начал ходить у опоры, нога опустилась на пятку.

В январе мама съездила с сыном на реабилитацию в Казань, и Тимофей стал гораздо увереннее стоять, начал «осознавать» свои мышцы, управлять ими.

Сейчас мальчику необходимо закрепить все наработанные навыки, а для этого необходимо пройти повторную реабилитацию в центре «Первый шаг» в Республике Татарстан.

- Здесь работают компетентные специалисты, которые проводят комплексное восстановление речи, интеллекта и физического развития ребенка, - объясняют в благотворительном фонде «Берегиня», специалисты которого курируют эту семью. - Стоимость курса 150 000 рублей. Мы открываем сбор для мальчика и верим, что вместе мы сможем ему помочь. А этот курс реабилитации сможет приблизить Тимофея к его заветной мечте – ходить своими ногами!

Если вас не оставила равнодушным история этой семьи, можно помочь Тимофею в исполнении его заветной мечты здесь.