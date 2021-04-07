День Победы 9 мая 2021 года в Перми: программа мероприятий

В этом году Парад Победы перенесут с Октябрьской площади на улицу Ленина в Перми. Фото: архив "КП"

День Победы 9 мая 2021 года в Перми пройдет на улице Ленина. На заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне обсудили организацию мероприятий.

День Победы начнется с Торжественного прохождения войск Пермского гарнизона. В этом году действие будет перенесено на улицу Ленина, так как на Октябрьской площади будет идти ремонт. В параде примут участие 20 расчетов, 18 единиц военной техники, над улицей Ленина пролетит два истребителя «Миг-31».

Четыре репетиции парада пройдут – 29 апреля, 3, 5 и 7 мая.

Праздничные события будут организованы в разных районах города. Центральной городской площадкой станет улица Ленина, 64-й и 68-й кварталы городской эспланады и набережная Камы.

Концепция празднования Дня Победы в 2021 году в Перми звучит так: «Помни: ты – наследник Победы!».

Особый акцент делается на оформлении города. Будут установлены флаговые конструкции и консоли, уличные стенды, конструкции «Звезда», стенды «Красной» и «Зеленой» линий. Всего город украсят порядка 500 элементов, они появятся к 30 апреля на крупных транспортных развязках, рядом с различными учреждениями.

Новшеством в праздновании Дня победы станет «Маршрут трудовой доблести». В честь присвоения Перми почетного звания «Город трудовой доблести».

Маршрут будет состоять из 15 объектов – железнодорожный вокзал «Пермь-2», Речной вокзал, Сквер уральских добровольцев, здания, в которых в годы Великой Отечественной войны размещались эвакогоспитали, заводы, Молотовская государственная художественная галерея, Молотовская областная библиотека им. Горького, Дом работников просвещения, Облисполком и обком КПСС и другие.

7 мая запланирована церемония возложения цветов и венков к монументу Уральскому добровольческому танковому корпусу.

Основные праздничные мероприятия пройдут на эспланаде. Фото: Василий Вахрин

9 мая в 64-м и 68-м кварталах городской эспланады запланированы тематические программы, в том числе «Пермь – Город трудовой доблести», концерты, работа интерактивных площадок – «Победный вальс», «Полоса препятствий», «Мини-музей современной армии России», показательные выступления спортивных и военно-спортивных клубов.

На набережной Камы будут работать тематические интерактивные зоны для детей «Игры военных лет», «Спасибо за мир», «Наследники Победы», также будут работать площадка «Служебное собаководство», музыкальная площадка «Катюша», пройдут тематические акции и флэшмобы.

В День Победы в 2021 году в Перми будет заложен камень на месте установки стелы «Город трудовой доблести».

Завершением праздничного дня станет салют, который запустят в 23.00.