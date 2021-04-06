Коронавирус в Перми, последние новости на 7 апреля 2021 года: краевой центр продолжает быть антилидером по количеству заболевших

689 пациентов лечатся сейчас в больнице. Фото: Олег ЗОЛОТО

На утро 7 апреля 2021 года общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае составило 51 926 человек.

- За последние сутки в регионе было выявлено 111 новых случаев заражения COVID-19: 27 человек проходят лечение в больницах, 84 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, - сообщили в краевом оперштабе. - Среди 111 новых инфицированных 42 мужчины, 69 – женщин и 12 детей. Из взрослых тех, кому от 15 до 29 лет – 9 человек, от 30 до 49 лет – 24 человека, 38 в возрасте 50-64 и 28 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено лечение.

Новые заболевшие обнаружены в 24 территориях региона. Больше всего заболевших выявлено в Перми – 55 человек. По пять жителей с COVID-19 зафиксировано в Карагайском муниципальном округе, Пермском муниципальном районе, Чайковском и Чернушинском городском округе.

В Соликамском и Чусовском городских округах обнаружено по четыре случая коронавируса. По три инфицированных выявлено в Березниках, Оханском городском округе, а также в Бардымском и Ординском муниципальных округах. Еще по два подтвержденных случая коронавирусной инфекции зарегистрировано в Березовском муниципальном округе, Краснокамском и Октябрьском городских округах.

По одному заболевшему зафиксировано в десяти территориях Пермского края. Это Губаха, Кунгур, Большесосновский и Кунгурский муниципальные районы, Кишертский и Частинский муниципальные округа, Лысьвенский, Осинский, Очерский и Чердынский городские округа.

Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.