Бассейн, две улицы и жилой комплекс переменной этажности - что будет построено в Перми на месте бывшего стадиона

Проект территории

- Мы считаем, что территория бывшего стадиона «Молот» требует развития, - рассказала руководитель Института территориального планирования Елена Ермолина. – Мотовилихе необходима точка роста. В Балатово такой точкой притяжения стал спортивный комплекс «Олимпия». А здесь проектируется еще более масштабный спортивный кластер, который привлечет других инвесторов, заинтересованных в развитии этой территории, даст импульс для движения вперед. Реновация территории полностью соответствует духу Генерального плана Перми

В Перми состоялась пресс-конференция, посвященная реновации территории бывшего стадиона «Молот». Эта земля, которую 15 лет назад продали «Мотовилихинские заводы», с тех пор несколько раз переходила из рук в руки. Четыре года назад ее приобрела группа компаний ПМД. На месте не эксплуатируемого спортивного объекта застройщик намерен построить круглогодично действующий бассейн олимпийских размеров – с дорожками в 50 метров, беговые и велодорожки, а также жилой комплекс переменной этажностью от семи этажей. Жилые дома благодаря архитектурным решениям планируется логично вписать в историческую застройку.

Жилой комплекс переменной этажности

Сквозь бывший стадион пройдут две новых поперечные улицы, которые разгрузят улицу КИМ от транспорта. В стилобатах жилого комплекса оборудуют парковочные места, а для гостей бассейна возведут многоуровневую парковку. Там же разместится самый большой в Мотовилихинском районе физкультурно-оздоровительный центр площадью 2500 квадратных метров.

Инвестор реновации, руководитель группы компаний ПМД Олег Стародубцев рассказал, что помимо строительства бассейна и жилого комплекса, он намерен создать за собственный счет общедоступную спортивную инфраструктуру, обустроить сквер возле ДК имен Ленина, провести реконструкцию коммунальных сетей.

- Через территорию пройдет зеленый бульвар, это как минимум 100 деревьев-крупномеров. За Дворцом культуры мы создадим современный сквер. Я не могу строить жилье и тем более бассейн на существующих сетях, мои вложения в развитии коммунальных сетей Мотовилихи оцениваю примерно в 200 миллионов рублей, - отметил Олег Стародубцев.

Проектирование общественных пространств пройдет совместно с жителями района, мнение которых будет учитываться в первую очередь. Свое мнение о необходимости 50-метрового олимпийского бассейна уже высказали профильные спортивные федерации региона. В спортивном сооружении будет возможно проводить соревнования мирового уровня. Но при этом бассейн станет общедоступным – инвестор выделит порядка 250 миллионов рублей для бесплатных занятий плаванием местных жителей.

Планируемый срок сдачи бассейна и общественных пространств приурочен к 300-летию Перми - к 2023 году. Только после этого будет вводиться в эксплуатацию жилой комплекс.