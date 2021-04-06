«Пробежал марафон и проехался в патрульной машине». Полицейский спас отставшего от автобуса пенсионера

Неравнодушный инспектор ДПС Михаил Копылов помог отставшему от автобуса пенсионеру. Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю.

Хэппи-эндом закончилась неприятная ситуация, в которую случайно попал 72-летний пассажир междугородного автобуса Виктор Голубев. В конце марта мужчина ехал из Перми в Екатеринбург. Водитель автобуса сделал стоянку на станции Пашия в Горнозаводском районе, и часть пассажиров вышла из салона.

Виктор Голубев сначала подошел к кассе, чтобы уточнить информацию по движению автобуса, потом ушел в туалетную комнату, а когда вышел, автобуса на стоянке не было.

Водитель в это время уже выруливал от автостанции на трассу. Пожилой пассажир увидел это, и побежал, пытаясь догнать автобус.

- Дорога шла параллельно железнодорожным путям, впереди был небольшой подъем и скорость еще была не набрана, поэтому я бежал и надеялся, что шофер все-таки увидит меня, - рассказывает Виктор Голубев.

Но бегущего за автобусом пенсионера заметил не водитель, а инспектор ДПС из Горнозаводского района Михаил Копылов, он в это время патрулировал территорию. Полицейский остановил автомобиль, выяснил, что случилось, и посадил отставшего пассажира к себе в салон. Затем догнал автобус, включил сирену и проблесковые маячки, чтобы подать водителю сигнал об остановке. Дальнейшая дорога у отставшего пассажира завершилась без приключений.

- Выражаю свою благодарность руководству ГИБДД, ваша деятельность очень важна для обеспечения безопасности движения на дорогах. Желаю инспектору Михаилу Копылову и его коллегам доброго здоровья и успехов в службе, – написал благодарственное письмо в полицию спасенный пассажир.