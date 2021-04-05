Коронавирус в Перми, последние новости на 6 апреля 2021 года: число заболевших covid-19 приближается к 52 тысячам

Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Общее число заболевших covid-19 в Пермском крае приближается к 52 тысячам. За минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 112 человек. Из них 23 человека проходят лечение в больницах, 89 – амбулаторно. Среди заболевших больше женщин, чем мужчин, также инфекция подтвердилась у 8 детей.

Скончались от коронавируса еще 8 пациентов. Всего в больницах проходят лечение 694 человека, из них 50 - на ИВЛ.

Инфографика: оперштаб

Новые заболевшие обнаружены в 20 территориях региона. В Перми выявлено 56 жителей с COVID-19. На втором месте – Чайковский, где зафиксировано 9 человек с коронавирусом. Третье место занимают Березники, где обнаружено 8 заболевших.

С начала пандемии коронавирус обнаружили у 51 815 жителей Пермского края. Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.