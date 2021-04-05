Синоптики рассказали, что в Прикамье потеплеет до +15 и почему «переобувать» машины пока спешить не стоит

Признаки весны. Фото: Евгения ГУСЕВА

Уверенная поступь весны в Прикамье продолжается. Когда увидим настоящее весеннее тепло? И не пора ли уже «переобувать» своих железных коней?

Синоптики рассказали, какой будет погода в Перми с 6 по 11 апреля 2021 года.

- Благоприятный прогноз на апрель подтверждается, весна по-прежнему опережает норму на неделю-полторы, - говорит руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. – Ближайшая неделя ожидается весьма погожей и теплой для начала апреля. Комфорта добавит то, что практически не будет осадков. Во вторник еще сохранится прохладная погода, но будет выглядывать солнце. Днем вполне можно будет рассчитывать на 5-6 градусов выше нуля.

Ночью и по утрам по-прежнему возможны заморозки, так что автомобилистам, видимо, не стоит спешить «переобувать» свои автомобили. В среду к нам начнет поступать теплый воздух, и днем термометр будет стремиться к +10 градусам. С четверга по субботу тренд на потепление сохранится: с южным и юго-западным ветром к нам будет приходить все более теплая воздушная масса, и в ночь на субботу уже не будет ночных заморозков.

В четверг и пятницу днем может потеплеть до +12 градусов. В субботу возможно ощутимое потепление – в Перми и в центральных и южных районах края - до +15 градусов. При этом будет регулярно выглядывать солнце. В воскресенье тепло сохранится, но после обеда в Перми может пойти небольшой дождик.

Как предупреждает метеоролог, в ближайшие дни возможны порывы ветра до 16 метров в секунду.

- Погода в апреле обычно ветреная, и на деревьях еще нет листвы, которая может задержать сильные порывы, - объясняет Павел Смирнов.