Коронавирус в Перми, последние новости на 5 апреля 2021 года: за сутки скончались 9 человек

Всего в Прикамье 51 703 случая коронавирусной инфекции с начала пандемии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По последней информации, опубликованной Роспотребнадзором, в Пермском крае коронавирусную инфекцию за сутки выявили у 112 человек. На лечение в больницу отправили - 28, на амбулаторном лечении - 84 человека. Среди заболевших 4 детей. За сутки от ковида скончались 9 пациентов. На лечении в больнице остаются 716 человек, 46 из них на аппаратах ИВЛ.

Инфографика: краевой оперштаб по противодействию коронавирусу.

Вакцинацию первым компонентом прошли 91 736 жителей Пермского края. Вторым компонентом привились 63 362 человека.

112 случаев коронавирусной инфекции обнаружили в 22 территориях региона. Больше всего заболевших в Перми - 57, 16 - в Лысьвенском округе, 4 - в Чусовском округе. По 3 случая выявлено в Соликамском и Чернушинском городских округах и Кунгурском районе. В Краснокамском, Верещагинском, Бардымском, Куединском, Нытвенском, Добрянском, Октябрьском, Чердынском, Березовском округах и Березниках подтверждено по 2 случая коронавируса.

По одному заболевшему обнаружили в Чайковском, Красновишерском, Ильинском, Еловском, Карагайском округах и Кунгуре.

Всего в Прикамье 51 703 случая коронавирусной инфекции с начала пандемии.