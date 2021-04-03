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«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 4 апреля 2021 года: большинство из заразившихся COVID-19 В Прикамье – 78 из 113 - будут лечиться дома, остальные в больнице.

По данным Роспотребнадзора, за минувшую неделю в Пермском крае выявлено 113 новых случаев заражения COVID-19: 35 человек проходят лечение в больницах, 78 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 51 591. В числе 113 новых инфицированных 42 пациента мужского пола, 71 – женского, среди заболевших 7 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 8 человек, от 30 до 49 лет – 18 человек, 47 в возрасте 50-64 и 33 человека старше 65 лет.

По информации Министерства здравоохранения Пермского края, c начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом «Спутник V» привиты более 80 тысяч жителей.