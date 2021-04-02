«Берег усыпан мертвой рыбой». В Пермском крае на Каме погибли сотни особей тюльки

Кадр видео: ВКонтакте "Мой город Пермь".

- Как же так, люди, это же беда!, - один за одним появляются комментарии под видео, опубликованном в паблике «Мой город Пермь».

На кадрах берег реки Камы в Добрянском районе, точнее - подводящий канал от Камского водохранилища к Пермской ГРЭС. Он усыпан мертвой рыбой. Что могло произойти с рыбой, мы попытались узнать в Управлении Росприроднадзора по Пермскому краю. Специалисты ведомства сообщили «КП», что 30 марта государственными инспекторами в области охраны окружающей среды совместно с прокуратурой города Добрянка, представителями Росрыболовства и сотрудниками ГРЭС они выехали на территорию отводящего канала Пермской ГРЭС.

- При проведении осмотра территории было установлено наличие значительного количества погибшей рыбы тюльки на дне Камского водохранилища, - говорят в Росприроднадзоре. – Во время осмотра территории причину гибели рыбы установить не удалось.

Специалисты взяли пробы воды на показатели нефтепродуктов и других веществ. Если будет выявлено превышение, Управление примет меры административного воздействия.

В пресс-службе Пермской ГРЭС рассказали, что погибшую рыбу наблюдают с 25 марта.

- В наш подводящий канал она попадает из Камы уже погибшей, - сообщают в ГРЭС. - Об этом факте были оповещены все соответствующие службы. Нашей лабораторией были незамедлительно организованы забор воды из подводящего канала и проведены ее лабораторные исследования. Все показатели в норме. С момента обнаружения погибшей рыбы и до сегодняшнего дня ведется круглосуточный лабораторный мониторинг качества воды.