Коронавирус в Перми, последние новости на 2 апреля 2021 года: более 100 тысяч комплектов вакцины поступило в Прикамье

С начала массовой вакцинации на территорию Пермского края поступило 111 162 комплекта «Cпутник V». Фото: архив "КП"

На 2 апреля 2021 года общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае достигло 51 366 человек. За предыдущие сутки в регионе было выявлено 117 новых случаев COVID-19. В больницы были госпитализированы 23 человека, 94 пациента лечатся амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Среди новых инфицированных 49 мужчин, 68 женщин и девять детей. Из взрослых, тех, кому от 15 до 29 лет – 11 человек, от 30 до 49 лет – 17 человек, 51 в возрасте 50-64 и 29 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено лечение.

Инфографика: оперштаб.

Новые заболевшие обнаружены в 23 территориях региона.

- В Перми выявлено 68 жителей с COVID-19. – сообщили в краевом оперштабе. - На втором месте – Березники, где зафиксировано пять человек с коронавирусом. Третье место занимают сразу три муниципальных образования, где обнаружено по четыре заболевших. Это Чайковский, Добрянский и Чусовской городские округа.

По три инфицированных выявлено в Губахе, Пермском муниципальном районе Верещагинском городском округе и Частинском муниципальном округе. Еще по два подтвержденных случая зарегистрировано в Кизеле, Кунгуре, Большесосновском муниципальном районе, Карагайской муниципальном округе, а также в Краснокамском и Соликамском городских округах.

По одному заболевшему зафиксировано в восьми территориях Пермского края. Это Бардымский, Березовский и Уинский муниципальные округа, Ильинский, Лысьвенский, Нытвенский, Октябрьский и Осинский городские округа.

1 апреля в Пермский край поступила новая партия двухкомпонентной вакцины «Cпутник V». 17 700 комплектов препарата уже распределены между медорганизациями Прикамья, участвующими в иммунизации населения. А всего с начала массовой вакцинации на территорию Пермского края поступило 111 162 комплекта «Cпутник V».