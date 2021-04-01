Молодые парламентарии Перми, Екатеринбурга, Ижевска и Минска договорились действовать сообща

Международный телемост прошел в режиме видеоконференц-связи. Фото: Андрей МАТЛИН

- Это первое столь представительное мероприятие - с участием Перми, Екатеринбурга, Ижевска и Минска, я рад приветствовать вас, в добрый путь! - звучит с экрана большого монитора голос руководителя Пермской городской Думы Дмитрия Малютина.

В формате видеоконференц-связи впервые прошел международный телемост с участием молодежных структур при представительных органах местного самоуправления Перми, Минска, Екатеринбурга и Ижевска. Организован он был по инициативе Молодежного парламента, созданного при Пермской гордуме.

Телемост проводился с соблюдением всех санитарных мер предосторожности. Фото: Андрей МАТЛИН

- Сегодня мы хотели бы рассказать о тех наших проектах и инициативах, которые, на наш взгляд, мы могли бы реализовать совместно и в других территориях, - начал свое выступление в рамках телемоста председатель Молодежного парламента города Перми Максим Тощев. - На 2021 год у нас запланирована реализация 27 социальных проектов, одним из ярких проектов является интеллектуальная викторина «Знать, чтобы помнить», посвященная истории Великой Отечественной войны.

Передавая друг другу эстафетную палочку телемоста, его участники охотно делились информацией о том, что интересного им удалось сделать.

Мониторили цены на СИЗы, предлагали поправки в законы

Пермские парламентарии рассказали, например, что активно занимались мониторинговой деятельностью. В частности, они регулярно проверяли состояние городских дорог и остановочных комплексов, мониторили цены на лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты. Молодые пермяки уделяли большое внимание работе с социальными сетями - 595 опубликованных ими постов просмотрели более 800 тысяч раз, оставив 13 500 лайков. Занимались пермские молодые парламентарии и нормотворческой деятельностью. По их предложению, например, в федеральный законопроект о молодежной политике были добавлены понятия «молодой ученый» и «молодой предприниматель».

Коллеги пермских молодых парламентариев из Екатеринбурга проводили тематические встречи с родителями учащихся и с пожилыми людьми, участвовали в благоустройстве города в ходе различных субботников, добились организации на городских улицах велопарковок. Члены Молодежного парламента Ижевска организовывали соцопросы среди молодежи на актуальные темы, мониторили состояние фасадов городских зданий и общественных пространств. Белорусские молодые парламентарии поделились своим опытом по отстаиванию интересов молодежи при выработке республиканского законодательства, в частности, активно участвовали в подготовке законопроекта «О волонтерской деятельности».

Решили провести международную интеллектуальную викторину

- Мы впервые провели международный телемост «Лучшие практики молодежных совещательных органов», - подвел итог встречи с молодыми коллегами Максим Тощев. - В нем участвовали представители Екатеринбурга, Ижевска, Минска. Мы обсудили социальные проекты, нормотворческие инициативы, мониторинговую деятельность, которые мы и наши коллеги реализуют в своих городах. Один из проектов, который мы предложили членам Молодежных парламентов городов, - провести международную интеллектуальную викторину по истории Великой Отечественной войны. Нашим коллегам из Молодежных парламентов Екатеринбурга, Ижевска и Минска предложение понравилось. По результатам телемоста мы договорились о реализации совместных социальных проектов, о выработке эффективных методик в рамках нормотворческой и мониторинговой деятельности.

Обмен опытом будет продолжаться

- Подобные международные телемосты - это хорошая возможность поделиться лучшими практиками, оценить опыт проведения мероприятий и реализации проектов, - отметил руководитель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин. - Молодежь - люди активные, у них всегда масса планов и задумок, есть уже и реализованные проекты в самых разных сферах городской жизни. Обмен опытом может быть очень продуктивным для всех сторон.