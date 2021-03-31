- Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 1 апреля 2021 года: еще 3 тысячи комплектов вакцины против COVID-19 распределили по медучреждениям Пермского края.

По данным Роспотребнадзора, за минувшую неделю в Пермском крае выявлено 118 новых случаев заражения COVID-19: 26 человек проходят лечение в больницах, 92 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Как сообщили в краевом оперштабе по противодействию коронавирусной инфекции, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 51 249. В числе 118 новых инфицированных 43 пациента мужского пола, 75 – женского, среди заболевших 8 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 17 человек, от 30 до 49 лет – 35 человека, 26 в возрасте 50-64 и 32 человека старше 65 лет.

Инфографика: краевой оперштаб по противодействию коронавирусу.

В оперштабе еще раз напомнили, что в Пермский край доставлена новая партия двухкомпонентной вакцины от коронавируса. Поступившие 3000 комплектов препарата уже распределены между медорганизациями Прикамья, участвующими в иммунизации населения.

По информации Министерства здравоохранения Пермского края, c начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом «Спутник V» привиты более 80 тысяч жителей. Из них более 57 тысяч полностью завершили курс иммунизации – им введены первый и второй компоненты вакцины.