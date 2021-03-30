Коронавирус в Перми, последние новости на 31 марта 2021 года: в Прикамье доставили еще 3000 доз вакцины

Остаются в больницах 734 пациента Фото: архив "КП"

По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае на утро 31 марта общее число инфицированных коронавирусом достигло 51131. За минувшие сутки было выявлено 118 новых случаев заражения COVID-19: 46 человек проходят лечение в больницах, 72 – амбулаторно на дому.

В числе 118 новых инфицированных семеро детей. Из взрослых: от 15 до 29 лет – 10 человек, от 30 до 49 лет – 34 человека, 35 в возрасте 50-64 и 32 человека старше 65 лет.

Вновь заболевшие обнаружены в 23 территориях региона. В Перми выявлено 42 жителя с COVID-19. На втором месте – Кизел, где зафиксировано 18 человек с коронавирусом. Третье место занимает Чайковский с 9 заболевшими.

В других территориях следующее количество вновь заболевших коронавирусом: в Уинском округе семеро, в Губахе и Чусовом – по пяти, в Березниках – четверо. По три жителя с COVID-19 выявлено в Пермском муниципальном районе, Карагайском муниципальном округе, а также в Верещагинском, Краснокамском и Осинском городских округах.

Инфографика: оперштаб

Выздоровели за минувшие сутки 197 человек, всего же со времени начала пандемии в Пермском крае вылечились от коронавируса 45385 жителей.

1116 человек находятся на карантине. Остаются в больницах 734 пациента, в том числе 47 - на аппаратах ИВЛ.

Из-за коронавируса скончались за сутки 8 человек, всего же с начала пандемии в Пермском крае 1949 летальных исходов от ковида.

Накануне в Пермский край доставлена новая партия двухкомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции - 3000 комплектов комплекта «Cпутника V». Всего за время массовой вакцинации в регион поступило 93 462 доз вакцины. Первым компонентом «Спутник V» привиты 80 037 жителей Пермского края. Из них 57 163 полностью завершили курс иммунизации – им введены первый и второй компоненты вакцины.