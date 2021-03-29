«Почему все время полумеры?» Представители спортивной общественности просят построить в Мотовилихе большой бассейн

У большинства пермскеих бассейнов длина дорожки - 25 метров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известные спортсмены Прикамья, руководители спортивных федераций, заслуженные тренеры написали открытое письмо губернатору Дмитрию Махонину и мэру Перми Алексею Демкину. В нем они просят построить в Перми новый плавательный бассейн. Причем, не маленький «лягушатник» с дорожкой в 25 метров, а соответствующий олимпийским стандартам – размерами 50 на 25 метров.

Напомним, «Комсомолка» еще четыре года назад писала о том, что в Перми по градостроительным нормативам положено иметь 70 бассейнов. У нас же их – меньше десяти (не считая расположенных в школах и детских садах), да и то, только у «Олимпии» и «БМ» дорожки длиной в 50 метров.

Авторы письма отмечают, что стандартам подготовки спортсменов высокого уровня соответствует только «Олимпия».

- Но в связи с его загруженностью о развитии водных видов спорта и тем более олимпийского плавания в Прикамье говорить невозможно, - сообщается в письме. - Из-за отсутствия необходимых условий, триатлеты, например, вынуждены скитаться от бассейна к бассейну в поисках свободных дорожек для тренировок, а наиболее перспективные воспитанники спортивных школ уезжают в другие регионы – туда, где такие условия созданы.

Выходом для спортсменов стало бы строительство нового современного бассейна в Мотовилихинском районе, рядом с УДС «Молот».

- Он позволит не только готовить спортсменов по таким видам спорта как плавание, подводный спорт, синхронное плавание, триатлон, водное поло, но и способствовать массовым занятиям спортом горожан и, прежде всего, жителей Мотовилихи, формированию у людей привычки к здоровому образу жизни, - говорится в письме, по которым подписалось 1800 пермяков и жителей Пермского края, в том числе президент краевой федерации триатлона Наталья Шкурно, заслуженный тренер России по подводному спорту Мария Пыжова, мастер спорта СССР по подводному спорту Наталия Исупова, тренер-преподаватель СК «Кама» Василий Чупин и более 1600 родителей детей, занимающихся плаванием.

Кстати, на прошлой неделе состоялась встреча представителей федераций вводных видов спорта с краевым минспорта, где речь также зашла о строительстве в Прикамье большого бассейна.

- Почему все время полумеры в виде маленьких бассейнов, которые подходят только для получения начальных навыков плавания? Где заниматься спортсменам высшего эшелона? С одной стороны – хорошо, что появляется доступность, но все-таки необходимо учитывать мнение специалистов! Я сам плаваю, мои дети занимаются и могу сказать, что 25-метровые бассейны – это очень мало, - заявил папа чемпионки мира по подводному спорту Алины Налбандян.