В Пермском крае пропал 13-летний мальчик

Ребенок ушел из дома 28 марта. Фото: Василий Вахрин

В Добрянском районе идут поиски 13-летнего Семена Зайцева. 24 марта он уехал в деревню в 20 км от Добрянки к прабабушке.

- Вчера, 28 марта, его вернули сотрудники ПДН, мы еще не успели подняться домой, как он снова убежал, - рассказала мама мальчика. - Конфликта не было, была такая ситуация: осенью он учиться не хотел, мы его на три месяца отправили в центр для несовершеннолетних, он жил там. Мы забрали его домой 15 марта, 10 дней он дома был, а потом ушел. Сказал, что пошел гулять, а сам не вернулся. Возможно, он снова уехал в деревню, сотрудники ПДН выясняют это, идут поиски.

- Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление местонахождения несовершеннолетнего, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Приметы: на вид 13-14 лет, рост 146 см., худощавого телосложения, волосы русые, короткая стрижка, глаза голубые.

Был одет: шапка вязанная с бомбошкой черного цвета, куртка короткая черная с капюшоном, спортивные штаны черные, ботинки серо-зеленые с шнурками.

Особые приметы: шрам на левой брови, родинка на щеке справа.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении, просят звонить по телефонам: 8-963-016-73-56, (7342) 65-39-684 или 102 - полиция .