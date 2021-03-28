Коронавирус в Перми, последние новости на 29 марта 2021 года: за сутки COVID-19 выявлен у 76 пермяков

31 новый заболевший был госпитализирован на лечение в больницы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На утро 29 марта 2021 года в Пермском крае было выявлено 119 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 31 человек был госпитализирован на лечение в больницы, 88 – лечатся амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- Общее число инфицированных в регионе достигло 50 893 человек, - сообщили в краевом оперштабе. - Среди 119 новых инфицированных 44 мужчины, 75 женщин и четверо детей. Из взрослых, тех, кому от 15 до 29 лет – 13 человек, от 30 до 49 лет – 28 человек, 49 в возрасте 50-64 и 25 человек старше 65 лет.

Всего в больницах края на лечении находятся 722 пациента, 47 из них – в тяжелом состоянии на ИВЛ. За минувшие сутки выздоровели 130 человек. Два пациента медиков скончались, а всего с начала пандемии коронавирус унес жизни 1932 человек.

За истекшие сутки коронавирусная инфекция была подтверждена у жителей 18 территорий Пермского края.

В Перми COVID-19 выявлен у 76 пациентов, в Пермском муниципальном районе у 11, в Березниках у шести, в Карагайском муниципальном округе у пяти. По три заболевших обнаружено в Березовском и Кунгурском муниципальных округах. По два человека инфицированы в трех городских округах – Оханском, Суксунском и Ильинском.

Еще в девяти территориях по одному случаю коронавируса: в Кунгуре, Кудымкаре, а также в Соликамском, Краснокамском и Очерском городских округах и Красновишерском, Юрлинском, Кудымкарском и Сивинском муниципальных округах.