Коронавирус в Перми, последние новости на 28 марта 2021 года: вакциной от COVID-19 привито более 74 тысяч человек

Накануне в регион привезли еще 14 100 комплектов доз вакцины от COVID-19 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 28 марта 2021 года: за прошедшие сутки, по данным Роспотребнадзора, COVID-19 заболел 121 человек: 18 проходят лечение в больницах, 103 – дома под наблюдением врачей.

В числе новых инфицированных 46 мужчин и 75 женщин, среди заболевших 8 детей. В числе новых инфицированных 46 мужчин и 75 женщин, среди заболевших 8 детей. Новые заболевшие выявлены в 20 территориях Пермского края.

Инфографика: Оперштаб

Традиционно больше всего зараженных выявили в Перми - 75 человек. На втором месте Лысьвенский городской округ с 7 заболевшими. Третье место занял Чайковский, где инфекция подтвердилась у 6 прикамцев. По 4 инфицированных обнаружено в Березниках, Карагайском муниципальном округе и Чусовском городском округе. В Бардымском муниципальном округе COVID-19 диагностирован у 3 человек. По 2 жителя с коронавирусной инфекцией зафиксировано в Губахе, Пермском муниципальном районе, Нытвенском, Октябрьском и Чернушинском городских округах.

Инфографика: Яндекс

Накануне в регион привезли еще 14 100 комплектов доз вакцины от COVID-19. Таким образом, всего за время вакцинации на территорию Прикамья поступило уже 90 462 комплекта «Cпутника V», привито 74 022 жителя края.