- Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 27 марта 2021 года: в столице Прикамья открылся амбулаторный центр диагностики и лечения коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в Пермском крае выявлено 120 новых случаев заражения COVID-19: 15 человек проходят лечение в больницах, 105 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Как сообщили в краевом Минздраве, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 50 653. В числе 120 новых инфицированных 40 пациентов мужского пола, 80 – женского, среди заболевших 10 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 15 человек, от 30 до 49 лет – 41 человек, 30 в возрасте 50-64 и 24 человека старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.

Инфографика: краевой оперштаб по противодействию коронавирусу.

В Кировском районе Перми в поликлинике ГКБ им. С.Н. Гринберга на ул. Липатова, 19 открылся Амбулаторный центр диагностики и лечения коронавирусной инфекции.

Он работает в две смены, с 8.00 до 20.00 для всех жителей с признаками ОРВИ. В отделении пациенты могут сдать анализы, получить консультацию терапевта и рекомендации по лечению. Кроме того, при подозрении на COVID-19 специалисты выписывают направления на дальнейшее обследование.

В Амбулаторном центре оборудован процедурный кабинет для забора крови и мазков, изолированный кабинет врача с отдельным входом. При наличии медицинских показаний пациентов направляют на КТ-диагностику.