В Перми снизился уровень преступности

Заседание Думы прошло в онлайн-формате.

В рамках «Часа депутата» прокурор Перми Виталий Дымолазов рассказал о состоянии законности в городе.

В 2020 году городская прокуратура выявила более 390 нарушений в сфере здравоохранения. По представлению прокурора 65 должностных лиц были привлечены к ответственности. Также пермяки обращались в прокуратуру с жалобами на несоблюдение трудовых прав, проблемы ЖКХ, непредоставление мест в детских садах и яслях.Есть вопросы по капитальному ремонту домов, профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, обеспечению прав инвалидов, ветеранов, детей-сирот, многодетных семей, расселению ветхого и аварийного жилья.

- Сейчас в Перми 493 тысячи квадратных метров аварийного жилья, - отметил Виталий Дымолазов. - В программу расселения включено 256 тысяч квадратных метров. На мой взгляд, городским властям необходимо принять дополнительные меры по увеличению объемов расселения.

- Ко мне часто обращаются избиратели, расселяемые из аварийных домов, с жалобами на то, что их не устраивает предоставляемое жилье по качеству и доступности, - сказал депутат Геннадий Сторожев. - Контролирует ли прокуратура проблемы расселения жилья?

- Были отдельные жалобы, которые поступали в прокуратуру, по каждой из них мы проводили проверки, - ответил прокурор Перми.

- Остаются актуальными вопросы транспортной реформы, - заметила депутат Вероника Куликова. - В том числе по организации бесплатных пересадок на общественном транспорте. Думаю, нам надо следовать совету прокуратуры и взять вопросы общественного транспорта в руки депутатов. Мы отвечаем за транспорт перед жителями.

- Полностью согласен с предложениями прокуратуры усилить внимание депутатов по расселению ветхого жилья и транспортной реформы, а также обратить внимание на вопросы пожарной безопасности в городе,- подвел итоги обсуждения спикер Думы Дмитрий Малютин.

Начальник управления МВД по Перми Алексей Туров на пленарном заседании Думы рассказал о том, что за минувший год в городе на 8 процентов снизилось количество совершенных правонарушений, в том числе уменьшилось число тяжких преступлений. Сотрудники пермской полиции раскрыли 8162 преступления, из них 2021 - тяжкие и особо тяжкие. Раскрываемость убийств составила 96,9 процента.

- В то же время растет количество преступлений в сфере информационных технологий, - отметил Алексей Туров. - Мы при поддержке депутатов городской Думы проводим мероприятия по профилактике цифровой преступности.

Также основными направлениями работы пермской полиции стали профилактика подростковой преступности и обеспечение безопасности дорожного движения.

От депутатов поступило предложение поддержать выделение средств на организацию мобильных пунктов полиции, которые, по их мнению, благоприятно скажутся на безопасности на улицах Перми.

- Сокращение уровня преступности в Перми - это безусловный плюс, - отметил руководитель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин. -Хотя хотелось бы знать, в какой мере на этом сказалась пандемия. Но в целом результат есть, и он положительный.Сотрудничество Пермской городской Думы с органами внутренних дел будет продолжено по всем вопросам.

- Доклады руководителей этих ведомств восприняты депутатами с удовлетворением и говорят о достаточно высоком уровне законности и уровне противодействия преступности на территории города Перми, - резюмировал депутат Павел Фадеев.