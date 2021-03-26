Тайную жизнь домашних животных раскрывают видеокамеры «Ростелекома»

Все проказы животных запечатлеет видеокамера

В Пермском крае за прошедший год спрос на видеонаблюдение вырос на 80 процентов. По итогам 2020 года лидирует в сегменте облачного домашнего видеонаблюдения «Ростелеком» .

Все записи с камеры хранятся в облаке, в котором им обеспечена надежная защита от всех видов киберугроз и также круглосуточная поддержка для пользователей. Камеры ведут сьемку в HD-качестве. Подключение и настройка – процесс не сложный, сделать это можно самостоятельно, если возникнут вопросы, всегда можно обратиться к специалистам по телефону.

Фото: Ростелеком

- Мы любим животных и совсем недавно завели щенка, - рассказала Анастасия Кривошеева, хозяйка камеры и двух собак. - Днем я и муж на работе дети в школе. Булат, как и все щенки, очень активный. При помощи камеры внутреннего наблюдения я всегда вижу, чем он занят. Если он начинает что-то грызть, я или муж можем сказать ему строгим голосом. Он слышит нас и перестаёт хулиганить. Да и вообще в течении дня бывает забавно понаблюдать за своими животными. Это как в мультфильме про тайную жизнь домашних животных.

Даже если вы находитесь вдали от дома, проконтролировать его можно дистанционно. Отслеживать события в доме и на прилегающей к нему территории можно через специальное мобильное приложение «Умный дом». Оно позволяет получать уведомления о любых изменениях: движение в кадре, посторонние звуки, перекрытие обзора или отключение камеры.Изображение с камер транслируются в режиме реального времени, а видеопоток сохраняется в облачном хранилище. Абонент может наблюдать за происходящим онлайн или позднее просмотреть в архиве записи за неделю. Записи доступны только хозяину оборудования.