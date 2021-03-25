«Оставьте свои тревоги за дверью спальни». Как научиться крепко спать и забыть про бессонницу

Григорий Анисимов. Фото предоставлено медико-педагогический центр «Лингва Бона»

Ежедневный стресс, которому мы подвергаемся на работе, в общественном транспорте или дома, способствует частичной или полной потере сна. Каждый из нас время от времени испытывает проблемы со сном, и это вполне объяснимо: мы живем в бешеном ритме, под гнетом колоссальных эмоциональных и психологических нагрузок. Казалось бы, чем больше на нас наваливается, тем лучше мы должны спать - ведь организм так нуждается в отдыхе. Но, как ни парадоксально, все происходит с точностью до наоборот: чем выше напряжение, тем хуже мы спим.

Можно ли научиться нормально спать, если вся наша жизнь - сплошные стрессы? Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) рассказал руководитель первого медико-педагогического центра «Лингва Бона» Григорий Анисимов.

В пандемию коронавируса люди чаще стали страдать бессонницей?

- Принципиально ровно год, как мы все с вами испытываем на себе классическое влияние хронического стресса, которое в отличие от острого стресса приводит к срыву адаптивных механизмов головного мозга. Врачи отмечают в пандемию увеличение эмоциональных нарушений, тревожных расстройств и депрессий.

Главным симптомом многих тревожно-депрессивных расстройств является нарушение сна. Объясняется это тем, что центр эмоций находится рядом с центрами сна в мозге, повышенная тревожность мешает заснуть, либо у человека начинаются частыепробуждения, он чутко реагирует на разные шумы, на которые он раньше не реагировал.

Как определить бессонницу?

- Любые нарушения засыпания. Когда человек не может уснуть 30 и более минут, или поверхностный сон и раннее пробуждение, с нарушением дневной активности, которые повторяются более трех раз в неделю. И это вредно для здоровья…

Правда, есть люди, которые боятся приближения ночи?

- Есть даже термин специальный - гипнофобия -страх перед засыпанием, боязнь бессонницы. Одна пациентка рассказала, что отлично засыпает под телевизор. Выяснилось, что дело не в телевизоре. У нее выработался рефлекс, патологическая психологическая установка, что на своей кровати она уснуть не может, кровать стала ассоциироваться с бессонницей. Поэтому она стала проводить вечера не в своей кровати, а в другой комнате у телевизора и прекрасно засыпала. В этом случае был страх прихода вечера и ночи.

Как побороть свои тревоги перед сном? Иногда перед важным событием не получается уснуть по несколько часов.

- Это классический случай. Многие переживают так называемый стресс ожидания - перед поездками, важными совещаниями, экзаменами, ответственными переговорами. Обязательно после такой бессонной ночи надо поспать две ночи крепко, и организм восстановится. Можно использовать мелатонин, дыхательные техники и принимать растительные препараты или гомеопатические препараты, которые могут снимать уровень тревоги.

Как снять тревогу? Есть такая сомнологическая заповедь: «Чтобы хорошо спать, надо все свои психологические проблемы оставить днем». Иначе ночь над вами совершит насилие, и будут сплошные ночные кошмары.Если вас что-то беспокоит, встаньте, запишите свои проблемы на листок. Отпустите их перед сном, не решайте их. Утро вечера мудренее.

Также за несколько часов до сна лучше не читать газет и не смотреть телевизор, СМИ повышает уровень тревоги. Лучше отказаться от гаджетов или использовать светофильтры, которые исключают синий спектр.

И все-таки, что мешает нам быстро и крепко заснуть?

- При нарушении ритма «сон-бодрствование» нужно начать с анализа своих эмоций. Научиться отвлекаться от проблем, которые нельзя решить «здесь и сейчас». Хорошо помогают хобби, спорт. Даже пешие прогулки на улице пару километров перед сном уже многим помогут заснуть крепко. Если вы бегаете, то пробежку перед сном лучше не делать. Бег и поход в зал запланируйте на утро или день.

Даже часы, которые находятся в поле вашего зрения, могут повлиять на качество сна, поэтому на время лучше не смотреть на них при ночных пробуждениях. Уберите все девайсы со световыми индикаторами. Также старайтесь не смотреть перед сном телевизор, не сидеть за компьютером и не проверять телефон: синий свет от экранов плохо влияет на сон и повышает уровень бодрствования. Все это называется - гигиена сна!

Вас часто спрашивают, как заснуть. Меня интересует, во сколько оптимально просыпаться, чтобы чувствовать себя бодрым?

-У нас две основные стадии сна: глубокий сон и фаза сновидений (парадоксальный сон). Под утро сны мы видим чаще, поэтому лучше просыпаемся. Если человек просыпается в глубокую стадию, например, в выходной, поспал чуть дольше, чем обычно, тогда возникает феномен «сонного опьянения». Значит, заведите себе будильник на 30-45 минут раньше и будете вставать в стадию сновидения и чувствовать себя лучше.

В каком случае нужно срочно обращаться к врачу?

- Острая бессонница считается до 3-х месяцев. Если она длится больше, то это уже хроническая инсомния, тогда уже точно надо идти к специалисту. Оптимально обращаться к врачам уже на стадии острого расстройства сна, тогда и решать проблему проще. Задача сомнолога не сразу назначить препарат, а главное - разобраться в причинах этого состояния. Мне часто говорят: «Мы побеседовали с вами на консультации, я поверил в свои силы, отвлекся от этой проблемы, посмотрел на все со стороны, расслабился и вечером прекрасно уснул». Это называется когнитивно-поведенческая терапия. В нашем центре «Лингва Бона» мы пропагандируем этот подход. А назначить таблетку - это уже второй вопрос. Не каждому она и нужна.

Наша справка

Центру «Лингва Бона» в 2021 году исполняется 13 лет, он объединяет пермскую лабораторию сна и центр патологии речи. Врачи центра занимаются детской поведенческой неврологией: задержка развития, СДВГ, нарушение письма и речи.

Адрес: микрорайон Парковый, ул. Василия Каменского, 4б, 3-й этаж, телефон 215-59 -53. Есть группа в «ВКонтакте», в инстаграме - там часто проходят прямые эфиры для родителей.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.